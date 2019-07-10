ЧП в Арысе: Сколько жителей получат по Т100 тыс.

Алматы. 10 июля. КазТАГ — Сколько жителей Арыса получат единовременную денежную помощь в размере Т100 тыс., рассказали в пресс-службе акимата Туркестанской области.

«Согласно поручению, запланировано выплатить 55 602 жителям Т5,6 млрд (по Арысу – 44 994 человека, по Акдалинскому сельскому округу – 4324, по Кожатогайскому сельскому округу – 4 232, по Дерменинскому сельскому округу – 2 052). Ожидается выделение из резерва правительства РК Т3 млрд, из областного бюджета Т1 млрд и из поступивших средств в специально созданный фонд «Туркестан» Т1,6 млрд», — говорится в сообщении в среду.

Как сообщается, в дело по сбору документов в кратчайшие сроки привлечены специалисты из числа закрепленных в 17 секторах Арыса и работники акиматов районов и городов, которые с 3 июля принимают заявки на получение Т100 тыс.

«По состоянию на 17.00 9 июля собраны документы от 58 207 жителей, это составило 104,7% всех зарегистрированных жителей. Работа в этом направлений продолжается, закрепленные специалисты работают поадресно», — следует из сообщения.

В акимате уточнили, что запланировано выплатить пострадавшим в результате взрывов в воинской части в течение двух-трех недель.

Напомним, 24 июня в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В оборонном ведомстве сообщили, что к месту происшествия направлена специально созданная комиссия.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

При акимате Туркестанской области создан корпоративный фонд социального развития «Туркестан» для помощи пострадавшим.

По данным МВД РК, в результате взрывов боеприпасов в Арысе погибли трое (житель Арыса и два военнослужащих). Как проинформировали в министерстве здравоохранения, всего в результате взрывов пострадали 165 человек, из которых 89 были госпитализированы, 76 – отпущены домой.

Как стало известно 30 июня, в больницах остаются 50 пациентов, пострадавших в результате взрывов в Арысе.

1 июля сообщалось, что минобороны РК приступило к утилизации фрагментов боеприпасов в Арысе.

Кроме того, 2 июля стало известно, что по факту съемки боеприпасов на территории режимного объекта в Арысе начато служебное расследование.

Как уточнил 2 июля председатель КЧС МВД Владимир Беккер, саперы в Арысе нашли почти 11,5 тыс. боеприпасов и их фрагментов.

3 июля стало известно, что вместе с расследованием причин взрывов в Арысе начата проверка выделенных средств.

4 июля в минобороны сообщили, что в Арысе началось уничтожение фрагментов боеприпасов.

5 июля стало известно, что в Арысе начаты работы по передислокации воинской части.

7 июля в минобороны сообщили о том, что комиссия главной инспекции минобороны прибыла для служебного расследования в Арыс.

8 июля стало известно, что специальная комиссия начала проверку объектов хранения боеприпасов вооруженных сил Казахстана.