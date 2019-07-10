Алматы. 10 июля. КазТАГ — Антитабачная коалиция выступает против восстановления кабинок для курения в аэропорту Алматы, передает корреспондент агентства.

«Национальная коалиция «За Казахстан, свободный от табачного дыма» от лица гражданского населения выражает несогласие с решением установления курительных помещений на территории международного аэропорта «Алматы»», — говорится в обращении коалиции на имя директора АО «Международный аэропорт Алматы» Болата Ержанова, обнародованном в среду.

По мнению антитабачников, установка курилок не только негативно отразится на международном имидже Алматы, но и противоречит национальной политике охраны здоровья населения в Казахстане.

«Специально отведенные помещения для курения, даже оборудованные вентиляционными системами, не защищают людей от вредного воздействия пассивного курения: дым неизбежно просачивается в зоны для некурящих, а вентиляционные установки не могут полностью удалить табачный дым. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что безопасного уровня воздействия табачного дыма не существует, а вентиляционные системы и специально отведенные для курения комнаты не обеспечивают эффективной защиты от смертельного воздействия вторичного дыма», — говорится в обращении.

Также в коалиции ссылаются на заключение Американского общества инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха, где говорится, что ни один из инженерных подходов, в том числе передовой метод общеобменной приточной вентиляции, или технологии по очистке воздуха не продемонстрировали способности предотвращения риска здоровью от воздействия табачного дыма в окружающей среде в зонах курения.

«Согласно заключению общества, единственный способ эффективного устранения каких-либо рисков, ассоциируемых с воздействием внутри помещений, – это тотальный запрет курения», — подчеркивается в письме.

По состоянию на август 2018 года комплексные законы об ограничении курения, включая аэропорты, были приняты как минимум в 58 странах и административно- территориальных образованиях.

«Учитывая передовое и клиент-ориентированное видение международного аэропорта «Алматы», мы надеемся, что руководство примет верное решение по отказу от установления курилок на территории аэропорта», — резюмируют в коалиции.

Как сообщалось ранее, аэропорт Алматы решил вернуть курительные комнаты в зал внутренних вылетов. Действовавшие ранее кабинки были демонтированы сторонними компаниями, которые их установили и содержали. Новые кабинки будут работать по аналогии с теми, что находятся в зале международных вылетов.