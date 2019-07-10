Нур-Султан. 10 июля. КазТАГ – На Т3,2 млрд оштрафовали с начала 2019 года казахстанских импортеров продукции из Китая, сообщает пресс-служба комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов Казахстана.

«В отношении участников внешнеэкономической деятельности, допустивших нарушения, приняты меры административной ответственности, наложено более 80 штрафных санкций в размере Т3,2 млрд», — сообщил в среду заместитель председателя КГД МФ Жайдар Инкербаев.

По его словам, «несуны» на МЦПС «Хоргос» стали главными фигурантами в распространенных схемах теневых компаний.

«Последние привлекают физических лиц для прохождения границы без таможенной очистки якобы для собственных нужд», — уточнили в комитете.

Отмечается, что в настоящее время сокращена допустимая норма ввоза товаров физическими лицами с 50 кг до 25 кг.

Также сообщается, что на базе местных департаментов государственных доходов созданы оперативные штабы и мобильные группы для установления конечного получателя товаров, проверки достоверности заявленной стоимости в документах и уплаты косвенных налогов.

«Данные группы проводят проверочные мероприятия по всем ввозимым товарам. Начаты хронометражные проверки недобросовестных компаний. Последние, наряду с недостоверным заявлением сведений в документах, занижением стоимости товаров, не отражают действительные обороты, с которых уплачиваются косвенные налоги», — сказал Инкербаев.

С начала текущего года органами государственных доходов, по данным комитета, проведены хронометражные обследования в отношении 50 участников внешнеэкономической деятельности, импортирующих товары народного потребления из КНР.

«В результате установлено, что практически все ведут финансово-хозяйственную деятельность с нарушениями действующего законодательства», — добавили в КГД.