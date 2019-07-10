Уникальные для Евразии древние фигурки золотых оленей нашли археологи в ВКО

Алматы. 10 июля. КазТАГ – Уникальные для Евразии древние фигурки золотых оленей нашли археологи в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба акима ВКО.

«На сегодняшний день в долине развернулась широкомасштабная работа на площади 25 км. Под руководством выдающих археологов Зейноллы Самашева и Абдеша Толеубаева работают семь отрядов и экспедиция Казахской государственной академии имени аль-Фараби. Первые находки этого года были на кургане «Патша» с редкой кольцевой оградой – это уникальные фигурки оленей, у которых рога сплетены золотыми проволоками, золотая гривна, большое количество золотых аркаров и бисеров», — говорится в сообщении в среду.

Как уточнил Самашев, интересные находки были обнаружены в памятнике Елеке сазы, где были в 2018 году найдены останки «Золотого человека».

«Они характеризуют культуру и образ жизни наших предков, которые жили в VIII веке до нашей эры. Первые шаги очень интересные, обнадеживающие. Перспектива есть. Это только первые находки. Остальные будут где–то к концу этого месяца к началу августа», — сказал Самашев.

По словам Толеубаева, через две недели будет раскрыта огромная погребальная камера «Сардар-1». Отмечается, что в ходе раскопок на данном участке были найдены ряд медицинских инструментов, а также железные ножи раннесакского периода, панцирные пластины.

«Это новый взгляд на историю Казахстана, совершенно другое прочтение истории нашего народа. Видим, что в VIII веке до нашей эры предки имели высокий уровень цивилизации. Они обладали высокими технологиями, большими знаниями. Это говорит о просвещенности наших предков. И мы должны это показать миру. В текущем году мы планируем организовать выставку «Золото великой степи» в Стамбуле. В 2020 году представим ее в одном из замечательных музеев Англии», — сказал аким ВКО Даниал Ахметов.

Также в долине были раскопаны разные по характеру могильники. Например, могила матери и ребенка, которые были захоронены вместе. Вторая могила подростка, тело которого огородили камнями в стиле бесика, по словам ученых, относится к культуре бронзового века. А керамический кувшин, внутри которого баранина, принадлежит к раннесакскому периоду. По словам ученых, третий памятник скорее относится к культуре уйсунов, кулажорга. Рядом с останками мужчины лежат нож, а также кувшин и хвостовой жир барана от которого остался кости поясничной части.

«В долине Елеке сазы идет беспрерывная линия развития с VIII века до нашей эры до VIII века нашей эры. Безусловно, после завершения работ данная долина станет гордостью нашего народа. Также здесь изучаем единственный в Азии Каганский комплекс. Мы знаем, что комплексы Билге кагана, Культегина были найдены в Монголии. Уникальный памятник, которого нашли на Елеке сазы, повторяет их планеграфию. Я глубоко убежден в том, что совсем скоро наши два замечательных ученых покажут миру новый Казахстан», — резюмировал Ахметов.