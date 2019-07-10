Алматы. 10 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Открыть казахстанцу небольшой валютный вклад в зарубежном банке практически невозможно, сообщил заместитель председателя правления АО «Tengri Bank» Мухтар Беккали.

«Важным моментом является сложность открытия счета в иностранном банке из-за ужесточения комплаенс-проверок, то есть, проверок на легальность полученных доходов, на отсутствие финансирования терроризма и других», — сказал Беккали, комментируя вопрос о возможности для гражданина Казахстана открыть депозит за рубежом.

К тому же, по его словам, для западных банков прием вклада от казахстанцев экономически нецелесообразен.

«В связи с тем, что комплаенс-проверка – недешевая процедура, часто иностранные банки отказывают в открытии счетов казахстанцам с небольшим размером вклада», — говорит банкир.

И хотя, в принципе, казахстанцы, по мнению эксперта, могут хранить свои сбережения в любом банке мира, так как в стране – свободное движение капитала, открыть небольшой валютный вклад в зарубежном банке практически невозможно.

Причем, для самого гражданина такой счет, по мнению банкира, оказывается невыгодным. Во-первых, про перечисления за рубеж сумм свыше около $5 тыс. (около Т2 млн) банки автоматически уведомляют комитет финансового мониторинга министерства финансов и, во-вторых, наличие счета в иностранном банке свыше примерно $2 тыс., по состоянию на 31 декабря каждого года, требует подачи декларации в налоговой комитет до 31 марта следующего года с уведомлением о сумме вклада и сумме полученного дохода за отчетный год и казахстанец оказывается в поле зрения двух комитетов минфина.

А главное – «ставка вознаграждения по валютным вкладам в казахстанских банках соизмерима со ставкой вознаграждения в западных иностранных банках, то есть, очень низкая».

«Поэтому депозиты в иностранных банках – это больше метод сбережения денег, нежели метод зарабатывания денег», — констатирует Беккали.