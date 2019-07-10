Экспертное мнение: Объемы кредитования банками экономики РК говорят скорее о стагнации, чем о росте

Алматы. 10 июля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Объемы кредитования банками казахстанской экономики свидетельствует скорее о стагнации, чем о росте, считает руководитель аналитического отдела FXPrimus Арман Бейсембаев.

«Прирост (кредитования – КазТАГ) весьма скромный, который говорит о стагнации, чем о росте, и это может быть тревожным сигналом о достижении пределов кредитного расширения в текущей институциональной среде. То есть, ресурсов для ускорения темпов кредитования почти нет, либо они не задействованы по ряду причин», — прокомментировал Бейсембаев для МИА КазТАГ сообщение пресс-службы Национального банка о том, что почти Т13 трлн составил на конец мая 2019 года объем кредитования банками экономики Казахстана.

Нераскрытый потенциал для кредитного расширения, по мнению эксперта, лежит в другой плоскости.

«Если банки смогут переориентироваться на кредитование малого предпринимательства, учитывая долю малого бизнеса в экономике РК, которая не превышает 28%, с объемом кредитования в Т2,2 трлн (в то время, как только лишь объем потребительского кредитования физлиц составляет Т3,3 трлн), что составляет всего 17,5% от общего объема кредитов в экономике – в этом направлении потенциал для дальнейшего роста весьма приличный, однако этот ресурс используется весьма ограниченно. Для сравнения, в развитых странах доля малого бизнеса в экономике составляет порядка 50-60%», — делится расчетами собеседник агентства.

На вопрос, как он оценивает годовой рост кредитования экономики в 11,7%, или Т1,2 трлн, эксперт ответил, что все зависит от того, под каким углом данную оценку проводить.

«Если смотреть год к году, то рост, конечно, можно отметить. Мы видим некоторое оживление в кредитовании БВУ (банков второго уровня – КазТАГ) с начала этого года, общий объем кредитов составляет порядка Т12,7 трлн. Однако если смотреть в динамике за предыдущие годы, то темпы кредитования, в целом, стагнируют. К примеру, если сравнивать с 2016 годом, когда объем кредитования составлял порядка Т15,6 трлн, то роста, как такового, и вовсе нет», — констатировал эксперт.

По мнению спикера, восстановление объемов кредитования уровня 2016 года может занять еще 1,5-2 года при условии сохранения нынешних темпов и благоприятной внешней конъюнктуры.

На вопрос, каков уровень рисков при кредитовании в иностранной валюте, Бейсембаев ответил, что «весьма существенный».

«Кредитоваться в иностранной валюте крайне опасно в виду нестабильности валютного курса, что, в общем, логично – риски в этом случае запредельные. Собственно, это некоторое отражение дедолларизации – население и бизнес предпочитают сберегать в инвалюте, чем кредитоваться. Рост доли кредитования в тенге является логичным исходом этого состояния. При его сохранении ожидаемо увидеть продолжение падения кредитования в инвалюте и роста доли тенге», — пояснил собеседник.

К тому же, не стоит забывать, рекомендовал спикер, что и внешний долг Казахстана сократился на $1,1 млрд, где рост наблюдается только в государственном внешнем долге, в то время как внешний долг банковского и корпоративного сектора, а также межфирменная задолженность падает.

«На мой взгляд, это в том числе свидетельствует о стремлении в какой-то степени частного сектора уйти от тех рисков, который несет в себе кредитование в иностранной валюте», — делится наблюдениями Бейсембаев.

По его мнению, рост объема долгосрочных кредитов за месяц на 1,9% и снижение объема краткосрочных кредитов на 0,7% мало о чем свидетельствует.

«Динамика, в общем, невыразительная. А на фоне стагнации объемов кредитования, так и вовсе чисто номинальные цифры, которые не особенно меняют общую картину», — заявил эксперт.

К тому же, уточнил он, есть нюансы, которые необходимо учитывать.

«Дело в том, что краткосрочным считается кредит, выданный сроком до одного года, а долгосрочным – свыше одного года. То есть, если субъект возьмет кредит, к примеру, на 1,5 года, то он будет считаться долгосрочным. Насколько это говорит о том, что банки готовы кредитовать бизнес в долгую на 10-15 лет – вопрос риторический», — акцентировал собеседник агентства.

Реально длинных денег в экономике страны нет, утверждает спикер, как нет и альтернативных финансовых институтов, способных обеспечить их, где бизнес мог бы фондироваться.

«Основным кредитором выступает государство, оно же является основным покупателем у бизнеса. В целом, самостоятельность и независимость всего частного сектора без государственной поддержки находится под большим вопросом», — уверен Бейсембаев.

Между тем, вывод о том, что банки стали охотнее кредитовать реальную экономику, если исходить из отраслевой разбивки (доля промышленности в общем объеме кредитования 14,9%, торговли (13,3%), строительства (5,6%) и транспорта (3,9%), эксперта не устраивает.

«Это (кредитование реальной экономики – КазТАГ) весьма спорное утверждение. Из отмеченных отраслей год к году мы имеем те же 15% доли кредитования горнодобывающей промышленности. До конца года, вероятно, мы еще увидим некоторый рост на несколько процентных пунктов. Падает кредитование сферы торговли – с 2017 года с более чем 21% до 13,3% на текущий момент. Нет изменений в кредитовании строительства, где исторический пик был отмечен еще в 2009 году в районе 20%, тогда как в 2018 году эта доля составила 7,3%, за первое полугодие 2019 года – 5,6%. Стагнирует и транспорт с долей в районе 4% последние три года», — перечислил собеседник агентства.

В целом, убежден спикер, можно говорить о том, что стагнация объемов кредитования отражается и в отраслевой разбивке.

«Происходит переток долей по экономике от промышленно-производственной к обрабатывающей промышленности, сектору услуг и сельскому хозяйству, которые прибавляют свои доли в общем объеме кредитования, что говорит, скорее, об изменении общего экономического ландшафта», — подытожил Бейсембаев.

Напомним, ранее пресс-служба Нацбанка РК сообщила, что почти Т13 трлн составил на конец мая 2019 года объем кредитования банками экономики Казахстана. Объем кредитов юридическим лицам, по данным финансового регулятора, увеличился на 1% до Т7100,8 млрд, физическим лицам – на 2,2% до Т5659,3 млрд.