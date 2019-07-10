Алматы. 10 июля. КазТАГ – Страны СНГ поддержали проект «Шелковой визы» между Казахстаном и Узбекистаном, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

«Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) поддержали проект общей визы Silk way для Узбекистана и Казахстана для совместного привлечения иностранных туристов», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя государственного комитета Узбекистана по развитию туризма Абдулазиз Аккулов в ходе очередного заседания совета по туризму СНГ в рамках первой туристической ярмарки стран организации в Самарканде, которая проходит с 9 по 10 июля.

Во встрече приняли участие представители туристических ведомств Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана.

«Участники заседания приняли к сведению и поддержали работу Узбекистана и Казахстана по реализации проекта применения режима Silk way», — сказал Аккулов по итогам заседания, уточнив, что ведомства двух стран рассматривают организационно-технические моменты запуска нового продукта.

Напомним, что в июне 2018 года казахстанская сторона предложила Узбекистану создать азиатский вариант «шенген Silk viza» для привлечения туристов из-за рубежа. К совместной визе проявили интерес Кыргызстан и Таджикистан. Также Казахстан планирует подключить к проекту Азербайджан и Турцию.