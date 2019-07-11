Арест Сыроежкина является попыткой Казахстана ограничить влияние Китая – WSJ

Алматы. 11 июля. КазТАГ – Арест китаеведа Константина Сыроежкина обусловлен страхом Казахстана перед возможными посягательствами со стороны Китая, пишет Wall Street Journal.

«Арест Константина Сыроежкина – бывшего советского агента КГБ, обвиняемого в передаче секретных документов китайским агентам, по словам людей, знакомых с расследованием, – произошел из-за того, что казахстанские лидеры пытаются уравновесить аппетит к китайским инвестициям и страх посягательства со стороны своего гигантского восточного соседа», — говорится в сообщении.

По мнению издания, огласка ситуации была организована специально в качестве сообщения для Китая.

«В ходе совершенно секретной операции в начале этого года сотрудники казахстанской контрразведки ворвались в жилой дом советской постройки и задержали старшего правительственного советника по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Месяцы спустя власти сделали кое-что необычное – они позволили информации об этом случае просочиться в местные СМИ, что является редким случаем открытого отпора растущему влиянию Пекина в самой большой и богатой стране Центральной Азии», — отмечается в публикации.

По словам эксперта по Китаю из Высшей школы экономики в Москве Василия Кашина, «публикуя эту историю, казахи посылают Китаю сообщение – не наглеть в Казахстане и не заходить слишком далеко».

При этом издание подчеркивает растущее влияние Китая в Казахстане.

«На протяжении десятилетий после распада Советского Союза казахстанские лидеры пытались наладить отношения с Западом, одновременно сохраняя связи со своими «спонсорами» в Москве. Но в последние годы Китай стал новым и влиятельным игроком в трехстороннем балансе. Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, избранный в прошлом месяце после того, как долговременный лидер страны Нурсултан Назарбаев сделал его своим преемником, пообещал поддерживать равновесие между интересами Китая, России и Запада. Токаев свободно владеет русским, китайским и английским языками. В недавнем интервью The Wall Street Journal Токаев назвал Китай важным стратегическим партнером», — пишет WSJ.

Издание приводит слова Токаева с недавнего интервью.

«У нас очень тесные отношения в экономической сфере. (…) В то же время мы развиваем наше политическое сотрудничество», — цитирует WSJ Токаева.

Как отмечает издание, арест Сыроежкина говорит о растущем чувстве уязвимости Казахстана.

«Но арест Сыроежкина, одного из ведущих экспертов по Китаю в бывшем Советском Союзе по обвинению в шпионаже, свидетельствует о растущем беспокойстве Казахстана по поводу влияния Китая и обостряющемся чувстве уязвимости страны, расположенной на перекрестках Азии. Страна простирается от западной границы Китая до самой восточной части Европы. Именно здесь президент Китая Си Цзиньпин объявил о запуске в 2013 году инициативы «Один пояс, один путь», — отмечается в статье.

Напомним, 4 мая «ЦентрАзия» сообщила о том, что спецслужбами Казахстана, предположительно, по подозрению в шпионаже, задержан известный политолог Сыроежкин. Отмечалось, что долгое время работая в Казахстане, эксперт по праву считался ведущим специалистом китайского направления. Издание уточнило, что именно Сыроежкин был главным научным консультантом докторской диссертации президента Касым-Жомарта Токаева «Внешняя политика Казахстана в период становления нового мирового порядка», защита которой прошла в Институте актуальных и международных проблем Дипломатической академии РФ в Москве 4 июня 2001 года.

5 мая стало известно, что Сыроежкин перестал выходить на связь еще в феврале.

Позже МИА КазТАГ сообщило, что Сыроежкин был принят в российское гражданство в 2005 году.

«Удовлетворить ходатайства о приеме в гражданство Российской Федерации следующих лиц: (…) Сыроежкин Константин Львович, родившийся в 1956 году в Казахстане, проживающий в Республике Казахстан», — сообщалось в указе президента России Владимира Путина от 2 июля 2005 года.

Документ опубликован в Электронном фонде правовой и нормативно-технической документации РФ.

6 мая представители научного и экспертного сообщества Казахстана обратились к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву и первому президенту страны – председателю совета безопасности Нурсултану Назарбаеву по поводу исчезновения в республике известного китаиста Сыроежкина. В обращении содержалась просьба поручить госорганам разъяснить ситуацию и взять расследование под личный контроль.

Согласно общедоступной биографии, Сыроежкин с 2006 года является главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан. В числе его книг: «Казахи в Китае: очерки социально-экономического и культурного развития», «Современный Синьцзян и его место в казахстанско-китайских отношениях», «Казахстан-Китай: от приграничного сотрудничества к стратегическому партнерству», «Нужно ли Казахстану бояться Китая: мифы и фобии».

16 мая стало известно, что известный китаист Константин Сыроежкин арестован по подозрению в государственной измене.

«В отношении гражданина Республики Казахстан Сыроежкина Константина возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». 19 февраля решением следственного суда Алматы избрана мера пресечения – арест. В настоящее время продолжаются следственные действия», — сообщили Informburo.kz в КНБ РК.