Крупную партию яблок из РК уничтожили в РФ из-за «схожести» с санкционной продукцией

Алматы. 11 июля. КазТАГ – Крупную партию яблок из Казахстана уничтожили в России из-за «схожести» с санкционной продукцией, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«6 июля 2019 года в рамках межведомственного взаимодействия управления Россельхознадзора, ПУ ФСБ России по Челябинской области и Челябинской таможней в пункте пропуска ДАПП «Мариинский», расположенном на российско-казахстанском участке границы, было приостановлено движение транспортного средства, перевозящего 20 тонн свежих яблок в сопровождении документов, указывающих на происхождение продукции РК. При осмотре видимой части груза установлено, что яблоки упакованы в черные коробки из картона, на которых имеются этикетки с указанием производителя и места происхождения. Внешний вид яблок и упаковка схожи с ранее выявляемой и уничтоженной санкционной продукцией», — заявили в российском ведомстве.

Как заявила российская сторона, по информации, имеющейся в управлении Россельхознадзора по Челябинской области, установлено, что «фитосанитарный сертификат, сопровождающий яблоки, был выдан службой по карантину растений Республики Казахстан на другую продукцию (на морковь) и на другое транспортное средство».

«В соответствии с действующим законодательством, сертификат признан недействительным. Кроме того, в ходе расследования удалось установить, что производитель, указанный на этикетке, не занимается реализацией яблок. Должностными лицами управления Россельхознадзора принято решение об изъятии и уничтожении данной партии яблок. 10 июля, согласно соответствующему указу президента Российской Федерации, на полигоне Увельского утильзавода под контролем сотрудников управления Россельхознадзора произведено уничтожение 20 тонн продукции яблок путем механического раздавливания тяжелой техникой», — сказано в сообщении.