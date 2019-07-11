Бассейновым инспекциям Казахстана запретили отдавать свои функции на аутсорсинг

Нур-Султан. 11 июля. КазТАГ – Бассейновым инспекциям по регулированию использования и охране водных ресурсов комитета по водным ресурсам (КВР) министерства сельского хозяйства Казахстана запретили отдавать свои функции на аутсорсинг, передает корреспондент агентства.

«Внести в приказ председателя КВР министерства сельского хозяйства РК от 15 ноября 2016 года № 175 «Об утверждении положений бассейновых инспекций по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР министерства сельского хозяйства РК» следующее дополнение: в приложениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему приказу: дополнить пунктом 5-1 раздел 1 следующего содержания: «5-1. Инспекции запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями инспекции», — говорится в приказе КВР МСХ в четверг.

Также в дополнении указывается, что если инспекции законодательными актами представлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, «то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета».

«Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания», — сказано в документе.