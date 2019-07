Но насколько реален такой план?!

Британская газета Daily Express опубликовала статью Гурсимрана Ханса под названием «Russia’s secret plan to reinvade Eastern Europe and build massive massive empire revealed» — «Раскрыт секретный план России по повторному вторжению в Восточную Европу и созданию гигантской империи».

В предисловии к ней говорится так: «Россия, возможно, больше не является мировой сверхдержавой, но существует план по восстановлению и наращиванию власти и могущества бывшего СССР».

(Photo Illustration by Lyne Lucien/The Daily Beast)

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Идеолог Александр Дугин в 1997 году написал произведение под названием «Основы геополитики», и хотя эта книга не была переведена с русского языка (на другие языки), она, как полагают, использовалась в качестве учебника в Военной академии Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации. Там дается подробный расклад касательно того, как российский лидер мог бы попытаться сформировать огромную евразийскую империю. Считается, что Дугин тесно связан с Кремлем и российскими военными.

В качестве первого шага в генеральном плане господина Дугина фигурирует реформирование союза с Германией.

Такое соглашение открыло бы для Германии путь к созданию сферы влияния в странах, отделяющих его от России, Калининградский эксклав (регион, отделенный от основной территории страны и окруженный другими государствами) мог бы послужить фактором, необходимым для достижения компромисса при заключении сделки.

До конца II мировой войны это был немецкий город под названием Кенигсберг. При условии срабатывания такого плана далее ставится задача заключить альянс с Францией. А вот возможность создания союза с Лондоном господин Дугин отвергает, так что Великобритания должна быть в политическом и экономическом отношении отсечена от Европы».

Но британцы, похоже, вовсе не собираются соглашаться с таким потенциальным сценарием событий. И они не составляют планы. Они действуют. Действуют у самых границ России, примерно в трех сотнях километрах от Санкт-Петербурга.

Издание News 24 опубликовало материал Дельмара Лафоржа под названием «Les commandos britanniques sont prêts pour la guerre: des exercices militaires destinés à endiguer l’agression russe» — «Британские коммандос готовы к войне: военные учения, целью которых является отработка отражения российской вооруженной агрессии».

В нем говорится так: «Королевские морские пехотинцы продемонстрировали готовность вести войну, организовав в Эстонии военные учения, имеющие целью обуздание российской агрессии в регионе.

На кадрах видно, как вооруженные коммандос, к которым присоединились их эстонские коллеги, совершают десантную высадку с вертолета и штурмуют пляж в бухте Колга, в 40 километрах к востоку от столицы Таллинна.

Военные учения, в которых участвуют спецназовцы из Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании, проводятся на фоне обострившейся напряженности в отношениях между российским президентом Владимиром Путиным и Западом.

За последние недели неоднократно имели место случаи, когда истребители Typhoon британских королевских военно-воздушных сил посылались для перехвата российских военных самолетов, осуществлявших полеты в эстонском воздушном пространстве.

При недружественной по своей атмосфере встрече, состоявшейся на проходившем в Японии саммите G20, яростно настроенная Тереза Мэй вступила в конфронтацию с Путиным и потребовала от него положить конец «безответственному и дестабилизирующему» вмешательству России в мировые дела».

Газета Daily Mail опубликовала статью Брайди Пирсон-Джонс под названием «Standing up to Putin: British commandos show they are ready for war as they stage military exercises in Estonia aimed at curbing Russian aggression» — «Противостояние Путину: британские коммандос показывают, что они готовы к войне в то время, как они проводят военные учения в Эстонии, имеющие целью обуздание российской агрессии».

В ней излагается следующее: «Cpeди тех, кто наблюдал за этим дeйcтвом, былa пpeзидeнт Эcтoнии Kepcти Kaльюлaйд, кoтopaя ocтaлacь «очень дoвoльнa xoдoм мaнeвpoв, сотрудничеством и полученным в их результате опытом».

«Эти учения демонстрирует нашу неизменную приверженность обязательствам перед Эстонией и задачам безопасности прибалтийского региона», — сказал кoмaндующий oпepaтивнoй гpуппoй кoммoдop Джeймc Пapкин.

«У Королевского флота и Королевских морских пехотинцев — и у вооруженных сил Великобритании в целом — имеются давние и глубоко укоренившиеся традиции взаимосвязей с эстонскими силами обороны», — отметил он.

«Mы являeмcя пapтнepaми c Эcтoниeй в Oбъeдинeнныx экcпeдициoнныx cилax и coюзникaми пo HATO, пoмимo этoгo, Kopoлeвcкиe мopcкиe пexoтинцы вмecтe c дpугими бpитaнcкими вoйcкaми воевали вмecтe c эcтoнcкими coлдaтaми в Иpaкe и Aфгaниcтaнe. Уже 100 лет назад британская эскадра сражалась за свободу Эстонии», — добавил Джeймc Пapкин».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Официальный Таллинн тоже дал высокую оценку учениям под названием Baltic Protector («Балтийский защитник»), в ходе которых отрабатывалось принятие прибывших на помощь Эстонии союзнических сил с моря в бухте Колга на побережье Валкла. «Для Эстонии эти маневры имеют большое значение, так как целью экспедиционных сил и этих учений является усиление государственной обороны и безопасности. Если наше положение станет опасным, то у нас есть союзники, которые придут нам на помощь. Жители Эстонии могут чувствовать себя в безопасности, зная, что мы не одни, и у нас есть союзники. В ходе таких учений мы становимся только лучше», — заявил командующий силами обороны генерал-майор Мартин Херем.

