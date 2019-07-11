Алматы. 11 июля. КазТАГ – Украинский альпинист сорвался со скалы в горах Алматы, сообщает пресс-служба алматинской службы спасения.

«11 июля в 16.32 поступил вызов на номер «109» в Службу спасения города Алматы. Во время восхождения со скалы сорвался альпинист (1986 года рождения). Необходима помощь спасателей. Экипаж Службы «109» Алматы выехал в горы с необходимым снаряжением. Группа профессиональных альпинистов из Украины приехала в Алматы для восхождения в горах Заилийского Алатау. Один из альпинистов во время подъема сорвался со скалы», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что украинец остался жив, но получил различные травмы.

«Спасательная операция прошла совместными усилиями спасателей, сотрудниками Алматинского филиала Федерации альпинизма и скалолазания РК и украинскими альпинистами. Пострадавшему была оказана первая необходимая медицинская помощь, он был эвакуирован из Малого-Алматинского ущелья и передан бригаде «103». Медики после осмотра предварительно диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и различные ушибы. Альпиниста доставили в стационар города», — добавили в службе спасения.