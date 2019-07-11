Нур-Султан. 11 июля. КазТАГ – Изменились условия перевозок через Россию товаров из «санкционных» списков, сообщает пресс-служба национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен».

«С 1 июля вступил в силу указ президента Российской Федерации, согласно которому изменились условия перевозок товаров, включенных в «санкционный» список. В соответствии с указом, ввоз «санкционных товаров» будет осуществляться через определенные пункты пропуска через государственную границу России при обязательном условии применения пломб ГЛОНАСС на авто и ж/д транспорте и наличия учетных талонов у водителей автотранспорта», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что порядок осуществления транзитных международных автомобильных и железнодорожных перевозок товаров, в отношении которых в России приняты санкции, а также пункты пропуска, через которые будет осуществляться ввоз таких товаров, будет определен отдельным решением правительства России.

«Несмотря на то, что указ вступил в силу с 1 июля 2019 года, правительство РФ еще не опубликовало решение, регламентирующее новый порядок ввоза «санкционных» товаров», — добавили в НПП.

Казахстанским бизнесменам рекомендовали при осуществлении перевозок через территорию России, до официального опубликования решения правительства РФ, «принять необходимые меры по предупреждению возможных ограничений поставок товаров в Казахстан с учетом принятых изменений».