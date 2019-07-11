Нур-Султан. 11 июля. КазТАГ — Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана в четверг, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большую часть республики оказывает влияние антициклон, где ожидается погода без осадков. Лишь через запад, северо-запад и восток Казахстана будут проходить атмосферные фронты, связи с чем местами пройдут дожди с грозами и усиление ветра. Лишь на севере в ночные часы ожидается туман», — сообщили синоптики.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура днем +31+33, ночью +15+17.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Днем +33+35, ночью +19+21.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура днем +38+40, ночью +21+23.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем ожидается сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +36+41, ночью +20+25.

В Костанайской области местами ожидаются небольшой кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с, днем местами ожидается сильная жара. Температура днем +28+33, ночью +14+19.

В Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +10+15.

В Кызылординской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +38+43, ночью +22+27.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, днем местами ожидается сильная жара. Днем +27+32, ночью +13+18.

В Алматинской области днем ожидается сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +33+38, ночью +19+24.

В Туркестанской области днем ожидается сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +35+40, ночью +19+24.

В Актюбинской области ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой, днем местами ожидается сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +30+35, ночью +15+20.

В Акмолинской области днем местами ожидается сильная жара. Днем +29+34, ночью +12+17.

В Карагандинской области днем местами ожидается сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +29+34, ночью +10+15.

В Мангистауской области ночью местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой. Днем +30+35, ночью +22+27.

В Атырауской области ночью местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой. Температура днем +30+35, ночью +20+25.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Днем +25+30, ночью +10+15.

В Павлодарской области температура днем +25+30, ночью +12+17.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидается колебание водности. На реке Сырдарья в пределах Туркестанской области будет наблюдаться подъем уровня воды за счет добегания повышенных сбросов из Шардаринского вдхр. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.