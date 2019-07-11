Алматы. 11 июля. КазТАГ – Ежегодная туристическая ярмарка стран СНГ пройдет в 2020 году в Нур-Султане, сообщает пресс-служба государственного комитета Узбекистана по развитию туризма.

«В Самарканде прошло очередное заседание совета по туризму государств-участников СНГ, в рамках которой состоялась первая туристическая ярмарка СНГ, проведенная по инициативе президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева. (…) Итогом заседания стала поддержка членами совета всех предложенных проектов, а также одной из главных инициатив, выдвинутой Узбекистаном – об учреждении ежегодной туристической ярмарки государств-участников СНГ, которая в следующем году пройдет в Нур-Султане», — сообщили в госкомтуризма Узбекистана в четверг.

Сообщается, что в мероприятиях в Самарканде приняли участие представители министерств и ведомств, руководители международных организаций и профильных вузов из стран СНГ, представители туристической индустрии, а также ведущие местные и зарубежные СМИ.

«На очередном заседании совета по туризму государств-участников СНГ обсуждались различные вопросы, связанные с системой государственной политики Узбекистана в области туризма, ходом выполнения плана мероприятий на ближайшие годы по реализации стратегии развития сотрудничества среди стран СНГ, введением единой визовой системы Silk Way и другое», — добавили в узбекском ведомстве.

Отмечается, что в рамках первой ярмарки было подписано более 54 соглашений о партнерстве и дальнейшем сотрудничестве в сфере туризма между различными организациями из стран СНГ.

10 июля сообщалось, что страны СНГ поддержали проект общей визы Silk way для Узбекистана и Казахстана для совместного привлечения иностранных туристов.

Напомним, в июне 2018 года казахстанская сторона предложила Узбекистану создать азиатский вариант «шенген Silk viza» для привлечения туристов из-за рубежа. К совместной визе проявили интерес Кыргызстан и Таджикистан. Также Казахстан планирует подключить к проекту Азербайджан и Турцию.