Алматы. 11 июля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Проект «Меридиан» окажет положительное влияние на грузопотоки между Казахстаном и Россией, считает эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде первого президента РК Антон Бугаенко.

«Дивиденды Казахстана от реализации проекта («Меридиан» – КазТАГ) являются несколько другими, чем того ожидают. Учитывая большую рентабельность железнодорожных перевозок на дальних дистанциях, эффект от транзита китайских грузов автотранспортом в Россию окажется ниже. В то же время магистраль окажет положительное влияние на грузопотоки между Казахстаном и Россией. Таким образом, будет окончательно реализован потенциал казахстанского участка автокоридора «Западная Европа – Западный Китай» (ЗЕ – ЗК), но уже не как трансконтинентального маршрута, а как кровеносной системы ЕАЭС. Возможно также увеличение транзитного потока товаров из Узбекистана в Россию посредством этой магистрали», — прокомментировал Бугаенко для КазТАГ сообщение о том, что правительство России одобрило строительство частной автомагистрали «Меридиан» из Европы в Китай через Казахстан.

Учитывая, что решение по проекту «Меридиан» принято на правительственном уровне, продолжил эксперт, он имеет высокую вероятность реализации.

«Утверждена стоимость проекта и государственные гарантии, правительство России также поручило оказать содействие в поиске иностранных инвесторов в Китае», — констатирует собеседник агентства.

С другой стороны, дополняет спикер, строительство автодороги и ее дальнейшая эксплуатация – два разных этапа, и успешный ввод в эксплуатацию отнюдь не означает рентабельности магистрали как бизнес проекта.

«Вообще главный вопрос стоит в целеполагании проекта. На какой транспортный трафик он направлен? Говоря о трансконтинентальных транзитных перевозках, нельзя забывать, что автоперевозки значительно проигрывают не только морским, но даже железнодорожным перевозкам. В дальних перевозках приоритет остается за железной дорогой, которая оказывается более рентабельной на малолюдных просторах центральной Евразии», — отметил Бугаенко.

По его мнению, автотранспорт эффективен в перевозках на малые и средние расстояния.

«Поэтому с высокой вероятностью стоит ожидать, что основной трафик на маршруте «Меридиана» будет составлять не транзит из Китая в ЕС, а внутрироссийские и казахстанско-российские перевозки», — полагает эксперт.

В связи с этим, заметил собеседник агентства, можно сделать вывод, что эффективность будущего маршрута зависит от роста товарооборота между российскими регионами, с одной стороны и Казахстаном, Узбекистаном (вблизи его границ проходит казахстанский маршрут ЗЕ – ЗК), с другой стороны.

«В этом сценарии роста внутренних перевозок, однако, существует проблема: проект «Меридиан», в отличие от предлагаемого первого плана ЗЕ – ЗК обходит крупнейшие агломерации России, снижая тем самым потенциал магистрали в части внутрироссийских перевозок», — уточняет спикер.

По его словам, возникает вопрос, проработан ли сценарий превалирования местного трафика над дальним транзитом в финансовой стратегии проекта «Меридиан».

«Пока, судя по всему, основной доход надеются извлекать из трансконтинентального транзита. Это и ставит под вопрос финансовую рентабельность проекта», — подчеркнул Бугаенко.

На вопрос, является ли «Меридиан» продолжением автокоридора «Западная Европа – Западный Китай», эксперт ответил, что для начала нужно определиться со статусом дорог.

«Во-первых, проект «Западная Европа – Западный Китай» не является только казахстанским, это международный проект, в котором помимо Казахстана принимают участие Китай и Россия, каждая страна отвечает за свой участок. Во-вторых, в правительстве России и не могли назвать «Меридиан» частью магистрали «Западная Европа – Западный Китай», так как этот проект официально не входит в его состав», — поясняет собеседник агентства.

Разработкой официального продолжения маршрута ЗЕ – ЗК в России, разъяснил спикер, занимается государственный «Автодор» и проект предполагает частичное бюджетное финансирование, а также связывание крупнейших российских агломераций.

«В отличие от него «Меридиан» является частным проектом, проходящим южнее первого маршрута. Оба проекта конкурировали за поддержку правительства. В итоге победа осталась за менее затратным проектом «Меридиан». Таким образом, отсутствие упоминания ЗЕ – ЗК отражает лишь внутреннюю лоббистскую борьбу, а «Меридиан» является фактическим продолжением проекта ЗЕ – ЗК на территории России, если исходить из того, что главной целью ЗЕ – ЗК ставилось соединение магистралью Китая и стран Европы», — резюмировал Бугаенко.

Напомним, 8 июля сообщалось, что правительство России одобрило строительство частной автомагистрали из Европы в Китай через Казахстан.

«Проект первой полностью частной автомагистрали в России – дороги «Меридиан» (через Казахстан должна соединить Китай и Европу) – долго выглядел авантюрой: гигантские инфраструктурные проекты обычно строятся по контракту с правительством, иначе как привлечь инвестиции и кредиты. Но теперь проект, и именно в частном виде, поддержку правительства получил. Премьер Дмитрий Медведев одобрил «Меридиан» как федеральный маршрут Европа – Западный Китай», — говорится в сообщении в понедельник.