Туякбаев назначен замакима Алматы

Алматы. 11 июля. КазТАГ — Сапарбек Туякбаев назначен заместителем акима Алматы, сообщает пресс-служба городского акимата.

«Распоряжением акима Алматы по согласованию с администрацией президента РК С. Туякбаев назначен заместителем акима города», — говорится в сообщении в среду.

Также сообщается, что ранее занимавший данную позицию Марат Сембеков освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

40-летний Туякбаев в 2005-2009 годы занимал различные должности в агентстве по делам госслужбы, посольстве РК в РФ, министерстве индустрии и торговли, администрации президента.

С октября 2016 года Туякбаев занимал должность председателя комитета по инвестициям министерства по инвестициям и развитию РК, с ноября 2017 года – председателя правления АО «НК «Kazakh Invest».