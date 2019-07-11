Туякбаев назначен замакима Алматы

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Алматы. 11 июля. КазТАГ — Сапарбек Туякбаев назначен заместителем акима Алматы, сообщает пресс-служба городского акимата.

«Распоряжением акима Алматы по согласованию с администрацией президента РК С. Туякбаев назначен заместителем акима города», — говорится в сообщении в среду.

Также сообщается, что ранее занимавший данную позицию Марат Сембеков освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

40-летний Туякбаев в 2005-2009 годы занимал различные должности в агентстве по делам госслужбы, посольстве РК в РФ, министерстве индустрии и торговли, администрации президента.

С октября 2016 года Туякбаев занимал должность председателя комитета по инвестициям министерства по инвестициям и развитию РК, с ноября 2017 года – председателя правления АО «НК «Kazakh Invest».

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