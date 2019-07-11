Алматы. 11 июля. КазТАГ — Рефинансирование более 7,9 тыс. валютных ипотечных займов одобрили по госпрограмме в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального банка (НБ) РК.

«На 10 июля 2019 года банками на рефинансирование валютных займов одобрено 7980 заявок на сумму Т67,1 млрд, рефинансировано 6523 займа на сумму Т53,8 млрд. Для определения соответствия займа условиям программы заемщикам необходимо обратиться в банк-кредитор», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

В финрегуляторе напомнили, что программа рефинансирования ипотечных займов состоит из двух блоков.

«Первый блок направлен на оказание поддержки ипотечным заемщикам, получившим займы в период с 2004 по 2009 годы. На рефинансирование указанных займов Национальным банком Казахстана было выделено Т130 млрд. По состоянию на 10 июля 2019 года в рамках программы с учетом револьверного механизма банками одобрено 26 889 займов на сумму Т165,9 млрд, рефинансировано 25 473 займа на сумму Т150 млрд. Второй блок программы предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, полученных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Национального банка Казахстана на 18 августа 2015 года», — проинформировали в Нацбанке.

Напомним, 18 апреля 2018 года на совещании по итогам деятельности Нацбанка первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал «ужасной» работу «Эксимбанка», «Банка Астаны» и Qazaq Banki. Он отметил, что акционеры указанных банков «плохо руководили» этими финансовыми учреждениями, добавив, что деньги вкладчиков «вытащили самым неправильным образом». Назарбаев потребовал вернуть средства, вложенные квазигосударственным сектором и гражданами, если эти банки хотят продолжить свою работу.

24 октября 2018 года специализированный межрайонный экономический суд Алматы удовлетворил иск финансового регулятора о ликвидации Qazaq Banki, 26 ноября такое же решение было принято в отношении АО «Банк Астаны», а 28 соответствующее решение суд принял в отношении АО «Эксимбанк Казахстан».

3 июля 2019 года сообщалось, что в целях максимального охвата программой рефинансирования ипотечных жилищных займов всех валютных ипотечных займов, соответствующих условиям программы, срок рефинансирования данных займов продлен до 31 декабря 2019 года, срок рефинансирования займов, находящихся в ликвидируемых банках «АО «Банк Астаны» и АО «Qazaq Banki» – до 31 декабря 2020 года.

Уточнялось, что займы подлежат рефинансированию в тенге по курсу финансового регулятора на 18 августа 2015 года (Т188,35/$1).

Также сообщалось, что с учетом внесенных поправок в программу заемщикам необходимо обратиться в банк-кредитор с заявлением на рефинансирование в срок не позднее 15 декабря 2019 года.

По данным Нацбанка РК, на 1 июня 2019 года банками в рамках программы на рефинансирование одобрено 7735 валютных ипотечных займов на сумму Т64,9 млрд, рефинансировано 6283 валютного ипотечного займа на сумму Т51,4 млрд.

Программа реализуется регулятором с 2015 года.