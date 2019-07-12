Бесплатные лекарства на Т58,5 млрд получили медорганизации РК в первом полугодии 2019 года

Нур-Султан. 12 июля. КазТАГ – Бесплатные лекарства на Т58,5 млрд получили медицинские организации Казахстана в первом полугодии 2019 года, сообщает пресс-служба ТОО «СК-Фармация».

«Бесплатные лекарства на Т58,5 млрд отгружены в медорганизации страны за первые шесть месяцев года, что составляет порядка 65% от их общегодовой заявки в размере Т90,5 млрд. Из них, по данным информационной системы лекарственного обеспечения МЗ РК, препараты на сумму более 41 млрд. тенге уже выданы пациентам», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

По словам исполняющего обязанности председателя правления ТОО «СК-Фармация» Берика Шарипа, для того чтобы исключить перебои в поставках в силу некорректных заявок от медицинских организаций, в 2019 году единый дистрибьютор заключил с медицинскими организациями, оказывающими услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), публичную оферту.

«В рамках оферты окончательные заявки формируются медицинскими организациями, но отгрузка осуществляется не на основании этого единожды заявленного объема, а на основании фактической потребности и скорости потребления», — сказал Шарип.

Отмечается, что сейчас единый дистрибьютор на постоянной основе принимает и обрабатывает заявки на дополнительную потребность в медикаментах, на основании этих заявок формирует разнарядку и развозит препараты в регионы в соответствии с ней.

«Больше всего медпрепаратов для бесплатного обеспечения амбулаторных пациентов за первое полугодие поступило в поликлиники Алматы – туда отгружено лекарств на сумму порядка Т7,8 млрд, а пациенты уже получили бесплатные препараты на сумму Т5,3 млрд. Всего до конца года в мегаполис по заявкам медицинских организаций поступит медицинская продукция на сумму Т12,3 млрд», — сообщили в пресс-службе.

Второй по величине объем бесплатных лекарств получили в ВКО – на сумму Т5,7 млрд из заказанного годового объема на сумму Т9,8 млрд. Пациенты, как заверили в «СК-Фармация», в этом регионе уже получили лекарства по бесплатным рецептам на сумму Т5,3 млрд.

«В столичные медорганизации за первое полугодие поступило бесплатных лекарств на сумму Т5,6 млрд из общегодовой заявки на сумму Т6,2 млрд. Из них до 1 июля амбулаторным пациентам Нур-Султана выданы препараты на сумму Т3,2 млрд», — уточняет единый дистрибьютор.

Лекарства на Т5 млрд отгружены в Карагандинскую область, на сумму Т4,4 млрд – в Туркестанскую и на сумму Т4,1 млрд – в Алматинскую области. Костанайская область, как отмечается, получила лекарства для амбулаторных пациентов, состоящих на диспансерном учете на сумму Т2,9 млрд, Жамбылская – на сумму Т2,8 млрд, Атырауская – на сумму Т2,7 млрд и Кызылординская область – на сумму Т2,6 млрд. В Западно-Казахстанскую область и Шымкент медикаменты поступили на сумму Т2,5 млрд, в Северо-Казахстанскую область – на Т2,4 млрд, в Акмолинскую область – на сумму Т2,3 млрд, на сумму Т2,1 млрд – в Актюбинскую область, на сумму Т1,8 млрд – в Павлодарскую и на сумму Т1,3 млрд – в Мангистаускую области.