Алматы. 12 июля. КазТАГ – Казахстан и Таджикистан хотят к 2022 году довести взаимный товарооборот до $2 млрд, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА).

«Мы наметили, что в 2022 году товарооборот достигнет $2 млрд», — сказал премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода во время брифинга для журналистов по итогам встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Отмечается, что Казахстан является одним из ведущих партнеров Таджикистана, а ежегодный товарооборот между государствами составляет почти $900 млн.

«Стороны оценили проведенные встречи как результативные. Рассмотрена реализация договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Казахстан в марте прошлого года. На встрече особое внимание было уделено вопросам увеличения взаимной торговли, изучению экспортного потенциала каждой страны. В этой связи было отмечено, что особое значение имеет работа межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству», — говорится в сообщении.