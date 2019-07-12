Ермурат Бапи: Молодежь чувствует, что так жить нельзя, и решила показать, что протест возможен

В Казахстане готовится проект по разделению старой и новой оппозиции и по нейтрализации молодежных протестных движений

Алматы. 10 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Казахстане готовится проект по разделению старой и новой оппозиции и по нейтрализации молодежных протестных движений. О том, кто за ним стоит, рассказал председатель партии «Ақиқат» и руководитель проекта «ДАТ» Ермурат Бапи.

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— Сейчас появились такие движения как «От правды не убежишь», «Оян Казахстан», которую представляет, в основном, молодежь, которая училась за рубежом. Что Вы думаете об этих движениях? Откуда они взялись? И какие у них могут быть цели?

Ермурат БАПИ. (Фото: Айнур Халиолла)

— Я думаю, они не просто так появилась за последние полтора месяца – за время президентских выборов. Это молодежь, выросшая на почве гражданского общества за последние 20-25 лет, которое создавалось, начиная с конца девяностых годов, со времен РНПК, ДВК, Азат-ОСДП и других организаций, которая была свидетелем гибели Алтынбека Сарсенбаева и Заманбека Нуркадилова. Они росли, видя, что общественных деятелей сажают за инакомыслие, вынуждают покинуть страну и когда первый президент ушел в отставку они, наверное, всерьез решили, что теперь можно изменить общество.

— А можно?

— Я думаю, что это молодой романтизм, не подкрепленный жизненным и политическим опытом. А так нам было понятно, что Назарбаев просто так не отдаст свою единоличную власть и нажитое за почти 30 лет своего авторитарного правления. Я особо не питаю иллюзию, что сакральность его президентской власти исчезла мгновенно после его отставки.

А молодежь почувствовала, что так жить нельзя и благодаря своей молодой энергии они захотели не начать какое-то протестное движение, а создать тренд, показывающий, что протестные движения в обществе возможны – «От правды не убежишь», «Мен ояндым», «Оян Казахстан», и использовали технологии, которые уже испробованы в западных странах, где многие из них учились.

— Откуда у них эти технологии?

— Во всем помогает интернет. Мир сейчас открыт, через интернет можно научиться чему угодно и получить какие угодно знания. Баннер «От правды не убежишь», растянутый во время Алматинского марафона, был началом молодежного протеста, а от него пошли круги по воде по всей стране. Это было как бы точкой отсчета всего молодежного движения в стране. Если промониторить социальные сети, то можно увидеть, что там идет в основном акцент на городскую молодежь, они задают динамику общественному движению в стране и теперь и власти, и оппозиции придется не только с ними считаться, а изучать природу их протеста, и с ними вынуждены работать.

— Почему они просто не примкнули к старой оппозиции?

— После того, как так называемый кандидат от оппозиции Косанов (Амиржан – КазТАГ) предал интересы общества и тех избирателей, которые его поддерживали, которые хотели с именем Косанова изменить общество, получилось так, что молодое поколение стало считать старую оппозицию предателями, которые за 30 лет ничего не смогли изменить. И они верят, что за полтора месяца они уже начали изменять страну. Они сразу проявили свое нежелание работать со старой оппозицией и опираются на свой молодой задор, не подкрепленный политическим опытом и практикой. Хотя ко времени появления новой оппозиции системной оппозиции уже не существовало – была партия ОСДП, были отдельные личности, которые оставались в оппозиции в начале двухтысячных годов, была и так называемая «кухонная оппозиция», и протестная часть граждан Казахстана. А молодежь считает, что только она с помощью своего энтузиазма и своих технологий может заставить власть что-то изменить в стране. Да, это не плохо, но этого еще мало. Такого монстра, как режим Назарбаева, одним молодежным задором свергнуть невозможно.

Кстати, до нашей редакции дошла инсайдерская информация, что в недрах Акорды разрабатывается проект разделения гражданского общества, разделения старой и новой оппозиции, чтобы та часть молодежи, которая проявила себя движущей силой гражданского общества, не примкнула к старой оппозиции, которая имеет больше политического опыта, у которой 25-30 лет опыта, и они знают политику интриг властей изнутри. Сейчас в данное время идет обработка той части молодежи, которая за последние два месяца вышла в первые ряды протестного движения. К осуществлению этого проекта мобилизованы почти все силы внутренней политики власти, сотрудники 10-го департамента КНБ, идеологи Акорды разрабатывают сценарий раздрая среди молодежного протестного движения.

— Каким образом их обрабатывают?

— Если помните, только по городу Алматы за время проведения митингов с 9 по 13 июня было задержано около 4 тыс. человек, из них подавляющая часть – это молодежь. Управление внутренней политики города методом мониторинга вычислило около 800 человек из числа этой молодежи и сейчас идет обработка каждого из них. Их разделили по районам города согласно их местам проживания и теперь с ними встречаются представители ведомства внутренней политики. С ними ведут беседы, уговаривают отказаться от протестных настроений. Идет уже не только разделение старой и новой оппозиции, уже и новую разделяют. Из числа активной молодежи отбирают наиболее покладистых, которыми можно управлять, и финансируют их для реализации каких-то экологических, гендерных и тому подобных проектов, выделяют им на это гранты. А замысл такой, что такие молодые люди должны задавать тон среди молодежи и уводить ее в сторону от протестного настроя. Таким образом молодежные протестные движения размываются на группы по интересам вне политики.

— Получается, их покупают?

-Да, можно и так сказать. Но я надеюсь, что наиболее подкованные и креативные ребята не подадутся уловкам властей и не поведутся за засланными провокаторами.

— Но ведь человека, которого можно купить, можно и перекупить…

— Подоплеку вашего вопроса понял. Но оппозиция не сможет перекупить и перетянуть себе засланных, потому что у оппозиции не такие уж большие деньги, у нее едва хватает средств, чтобы самой существовать. А у власти денег немерено, поэтому в такой торговле власть, конечно, имеет все преимущества.

— А какие-то внешние силы, которые захотят их использовать в своих целях, для тех же цветных революций, например?

— Сейчас идут разные разговоры по поводу того, что Запад готовит в странах Центральной Азии цветные революции. И, когда был назначен новый посол США в Казахстане, говорили, что его называют мастером цветных революций. Но я бы не сказал, что сейчас Запад целенаправленно работает в этом направлении, даже несмотря на то, что в прошлом году осенью появилась информация о том, что конгресс США выделяет для стран Центральной Азии $15 млн на антироссийскую пропаганду. Эти деньги выделены были, но до Центральной Азии так и не дошли.

Я не думаю, что Запад, особенно Америка, начинает целенаправленно готовить цветную революцию в Казахстане, потому что сейчас многовекторная политика Казахстана устраивает и Запад, и Россию, и Китай. Я пока не заметил в обществе признаков подготовки Запада к цветной революции.

— Новую оппозицию от старой отличает отсутствие структуры, конкретных лидеров, и тому подобное, так же, как и у французских «Желтых жилетов». Это хорошо или плохо?

— Я читал несколько молодежных заявлений, и я бы сказал, у них нет задачи систематизировать свое протестное движение. Они просто готовят почву для будущего протестного движения, раскрывают глаза обществу, создают новое русло протестного течения. Они не ставят перед собой задачу создать партию или бороться за власть, они открыто об этом заявляют. Я думаю, в этом они правы. Если бы они сейчас заявили об этом, то вся государственная машина заработала бы против них и их начали бы давить прямо на корню. Возможно, поэтому они так заявляют, или у них другие задачи, я не знаю.

К сожалению, мне трудно находиться в шкуре нынешней молодежи и трудно воспринимать логику их действия. Но мы пытаемся найти с ними общий язык.

— Вот подготовили они такую протестную почву. И что дальше? На ней же должно что-то вырасти?

— Я не думаю, что на той почве, которую подготовило новое поколение, прокатится протестное движение как сыр в масле. Но надо признать, что на этой почве вырастет новая волна гражданского общества. Мне импонирует, например, заявление астанинской группы молодежи во главе с Бэллой Орынбетовой, что они создадут свою партию. Намерение, конечно стоит поддержки.

Но в нынешних условиях Казахстана можно создать партию только через общенациональный протест. А так закулисный режим Назарбаева не даст возможность зарегистрировать новую партию. Не нужно иметь семи пяди на лбу, чтобы понять эту ситуацию.

Стоит ли в этих условиях, когда режим установил тотальный контроль всеми и вся, терять силу, энергию и ресурсы на создание новой партии? Я пока их задачи не очень понимаю. Но когда сейчас молодежь заявляет, что старая оппозиция – предатели, что они за все время работали с властью, то я как гражданин, и как один из политиков старой оппозиции, могу заявить, что это беспочвенные обвинения. С тех пор как 26 апреля я стал председателем партии «Ақиқат», у меня не было никаких контактов с этой властью. У нас нет намерения работать совместно с Акордой. У нас задача – до парламентских выборов осуществить проект «100 гражданских лидеров Казахстана», которых мы хотим включить в парламентский список партии «Ақиқат». С помощью этих 100 гражданских лиц, мы хотим обществу показать, что мы можем влиять на парламентские выборы. Мы дадим им возможность выдвинуться в кандидаты от нашей партии и завоевать как минимум более половины мест в парламенте.

Наша задача – показать, что партия проснулась, реабилитировать ее и доказать, что с ней можно работать. Но мы живем в сложных рыночных условиях и сейчас не только за работу нашем активистам надо платить, но даже оплачивать им проезд в общественном транспорте. Так что в данный момент мы, конечно, испытываем сильнейшие финансовые затруднения. Но мы сейчас ведем переговоры с партнерами о предоставлении нам спонсорской помощи. Я думаю, что пока в обществе нет другой независимой политической силы, кроме партии «Ақиқат», общество начнет нашу партию поддерживать и найдутся люди, которые выступят спонсорами. Я в этом уверен!

— Не могу не спросить: изготовление баннеров – недешевое удовольствие, проведение пресс-конференций – недешевое удовольствие, раскрутка кампании в интернете – тем более. Откуда у молодой оппозиции деньги?

— Я не могу их ни в чем подозревать. Ребята молодые, предприимчивые, может быть, они участвуют в каких-то проектах, делают какую-то работу для каких-то организаций. Я не могу сказать, что они получают деньги извне, или кто-то их финансирует. Я так понял, что есть в обществе еще недовольные богатые люди, поэтому с их стороны может быть какая-то помощь. Если эта молодежь не потеряет динамику того движения, которое они начали, я думаю, у них будет поддержка не только со стороны общества, а и со стороны бизнес-сообщества. Главное – не потерять гражданский задор и не поддаться уловкам политтехнологов Акорды.

— Может получиться так, что новая оппозиция подготовит почву, а потом на эту почву вернется старая оппозиция?

— Нужно учитывать, что в какой-то мере мы преувеличиваем возможности новой оппозиции. Может быть, это какое-то временное явление и с усилением давления со стороны власти оно ослабнет. Да, сегодня молодое поколение задает тон, но я не думаю, что это молодое поколение сможет повести за собой всю страну против режима. Я уже прошел через такое испытание и уверен, что власть не будет сидеть сложа руки.

Но и мы не намерены прийти на какую-то подготовленную почву, которую для нас кто-то создаст, чтобы оттуда стартовать. Такое неприемлемо для нас. Мы сами будем ее готовить вместе с молодежью, вместе с разными слоями общества, и там будут и демократы, и либералы, и национал-патриоты. Мы не намерены воспользоваться чужой площадкой, мы стартанем вместе с народом, которым мы докажем, что партия «Ақиқат» – пока единственная сила, за которой можно пойти, чтобы изменить страну.

Конечно, если появится другая партия, которая сможет заявить обществу, что она готова предоставить для молодежи свою площадку, и сделает это искренне, тогда возникнет здоровая конкуренция. Но в данный момент я не вижу другой политической силы, кроме партии «Ақиқат». Задача нашей партии – постараться объединить все слои общества.

— И нужно успеть до парламентских выборов?

— Я думаю, все общество должно понимать и осознавать реалии нынешнего дня и то, что, возможно, к концу этого года или в начале следующего президент объявит досрочные парламентские выборы и нужно быть к этому готовыми. Я уверен, что эти выборы опять будут досрочными, хотя по закону парламентские выборы должны быть в 2021 году. Я не думаю, что парламентские выборы состоятся осенью, например, в сентябре, потому что сама власть вышла из президентских выборов истерзанной. Я думаю, что там тоже есть головастые ребята, который учитывают реальные моменты жизни общества. Кстати, по инсайдерской информации, проект разделения общества на старую и новую оппозицию и разделение новой оппозиции на разные части с помощью управляемых лидеров реализуют Дархан Калетаев, Ерлан Карин и Карим Масимов со своим КНБ. По нашей информации, внутри КНБ создается своя группа отдела внутренней политики – в десятом департаменте шестого управления создается новая структура, которая изучает внутриполитические моменты страны. Идет состязание и между идеологами, например, группы Тажина (Марата, государственного секретаря – КазТАГ) с группой Калетаева, с группой Масимова, чтобы захватить место под солнцем.

— Как вы думаете, сколько нужно времени, чтобы подготовить почву для изменений в обществе, о которых вы говорите? Не получится так, что к этому времени нынешняя молодая оппозиция уже выйдет на пенсию?

— Я думаю, инерция изменений в нашем времени уже не даст нам спокойно жить, тем более что терпеть еще 30 лет уже нет сил не только у старой части общества, но и у молодых. С другой стороны, власть сама невольно инициирует динамику изменений в обществе, ведя работу по его расколу, что только усиливает протестные настроения. Я думаю, если власть не начнет изнутри меняться, то до начала изменений осталось максимум два года.

— Спасибо за интервью!

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