Часть золота из золотовалютного резерва Нацбанка РК хотят продать для создания «золотого» портфеля Нацфонда

Астана. 12 июля. КазТАГ – Часть золота из золотовалютного резерва Национального банка Казахстана хотят продать для создания «золотого» портфеля Национального фонда, передает корреспондент агентства.

«В концепции формирования и использования средств Национального фонда РК (…) в разделе «5. Основные принципы и подходы по формированию и использованию средств Национального фонда»: в подразделе «5.3. Управление активами Национального фонда»: часть восьмую изложить в следующей редакции: «Стратегическое распределение активов сберегательного портфеля направлено на продолжение политики диверсификации активов и предполагает переход от консервативного распределения (80% в облигациях на 20% в акциях) к сбалансированному распределению (60% облигаций, 30% акций, до 5% альтернативных инструментов и до 5% золота), направленному на повышение долгосрочной ожидаемой доходности», — говорится в представленном в пятницу проекте указа президента.

В действующей редакции стратегическое распределение активов сберегательного портфеля установлено следующим образом: 60% облигаций, 35% акций и до 5% альтернативных инструментов.

Как пояснили в правительстве, проектом указа предусматривается включение золота в стратегическое распределение активов сберегательного портфеля Нацфонда согласно концепции формирования и использования его средств. Отмечается, что основной целью Национального фонда является сбережение финансовых ресурсов «посредством формирования накоплений для будущих поколений и снижения зависимости республиканского бюджета от ситуации на мировых сырьевых рынках».

«Для достижения указанной цели предусматривается формирование портфеля золота в Национальном фонде с долей до 5% от сберегательного портфеля посредством продажи части золота из золотовалютных резервов Национального банка Республики Казахстан. Таким образом, формирование портфеля золота в Национальном фонде позволит повысить сохранность и защиту активов Национального фонда от возможного понижения привлекательности активов в валюте на международных финансовых рынках», — уточнил в пояснительной записке к проекту указа премьер-министр Аскар Мамин.

Проект указа вынесен на публичное обсуждение до 25 июля.