Алматы. 12 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Пикет в поддержку казахского активиста Серикжана Билаша проходит в Алматы, передает корреспондент агентства.

Около 10 активистов – участников событий 16 декабря 1986 года – собрались у монумента «Желтоқсан» на пересечении улиц Желтоксан и Сатпаева в Алматы, требуя немедленного освобождения лидера организации по защите прав этнических казахов в Китае «Атажұрт еріктілері», который находится под домашним арестом. Пикетчики требуют прекратить преследования в отношении Билаша.

«Преследование Серикжана – это преследование всех казахов», — гласит один из плакатов в руках участников пикета.

Также пикетчики напомнили об активистах, которые признаны Европейским парламентом политическими заключенными, указав Арона Атабека, Макса Бокаева и других известных казахстанцев. Отдельно участники событий

Примечательно то, что на месте событий нет ни одного полицейского, при этом, пикет проходит абсолютно мирно и спокойно.

Билаш был задержан 10 марта в одной из гостиниц Алматы и сейчас находится под домашним арестом. Следствие инкриминирует лидеру движения «Атажұрт еріктілері» «совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной и национальной розни». Полит-активист известен своей критикой в адрес китайских властей из-за ситуации с этническими казахами в Синьцзяне. Сама организация «Атажұрт еріктілері» до сих пор не может получить государственную регистрацию.