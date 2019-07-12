Война Миров. США и Иран усиливают эскалацию

Тегеран принимает брошенный ему Вашингтоном вызов

В Тегеране не стали ждать, пока американское эмбарго на иранский нефтяной экспорт угробит экономику страны, и приступили к ответным мерам. Поскольку в хозяйственном плане Иран Вашингтону ничем ответить не может, вызов брошен в сфере атомной энергии. Сначала власти ИРИ приняли решение не соблюдать ограничения на уровень обогащения урана (3,67%) на своих ядерных объектах, предусмотренные соглашением «шестерки», которое разорвал в одностороннем порядке Дональд Трамп 8 мая 2018 года. Потом иранцы сообщили, что выполнили свое обещание технически. США пугают Иран строгим наказанием, а в Тегеране заявляют, что готовы к любому сценарию развития событий.

О первом этапе выхода их «ядерной сделки» иранские власти заявили 8 мая 2019 года, то есть ровно через год после того, как президент Трамп ее разорвал. К этому моменту стало ясно, что американское эмбарго против нефтяного экспорта Тегерана работает достаточно эффективно. Иранцы сразу пообещали, что если Москва, Берлин, Лондон, Париж и Пекин ничего не сделают для сохранения сделки в течение 60 дней, то они перейдут ко второй фазе сокращения своих обязательств.

В указанную «шестидесятидневку» произошли какие-то мутные атаки на танкеры в Персидском заливе, за которые Вашингтон обвинил Тегеран. Потом иранцы сбили американский беспилотник, который вошел в воздушное пространство ИРИ в районе Ормузского пролива. Беспилотники – это крайне обширное семейство летательных аппаратов. В отличие от миниатюрных собратьев из пластмассы, винтов, изоленты и батареек RQ-4A Global Hawk весит 16 тонн, имеет размах крыльев 40 метров, стоит со всей начинкой $220 млн (собственно летательный аппарат Пентагон покупает за $130 млн).

Прошла информация, будто Дональд Трамп уже подписал приказ о проведении ракетно-бомбового удара по Ирану за сбитого «Глобального ястреба», но потом передумал. Где здесь правда, а где вымысел – сказать трудно, ибо хозяин Белого дома имеет устоявшуюся за бизнес-карьеру привычку блефовать. Воздушный удар по иранской территории обязательно привел бы к полномасштабным боевым действиям в районе Персидского залива и вообще Ближнего Востока, а у США там недостаточная для победы военная группировка. Опять же зачем залетать в воздушное пространство Ирана, если сил недостаточно, а зенитчики из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) настроены решительно? На подобные вопросы четкого ответа нет.

Когда 60 дней прошли, Тегеран в плановом порядке занялся второй фазой выхода из «ядерной сделки». Здесь ключевым элементом является повышение уровня обогащения урана и превышение запасов ядерного топлива свыше 300 кг. Все действия, которые совершает иранская сторона, она передает в МАГАТЭ.

В среду 10 июля по запросу США в Вене прошла специальная сессия совета управляющих МАГАТЭ по ситуации вокруг «ядерной сделки» с Ираном. Вашингтон пытался натравить на Иран международное сообщество, однако его не поддержали. США было резонно указано, что нелогично заставлять Тегеран исполнять условия соглашения, из которого американцы вышли в одностороннем порядке более года назад и сами его не соблюдают. В общем, практически все участники педалировали на принцип взаимности, без которого выполнять условия соглашения практически невозможно.

Евросоюз просит Иран проявлять сдержанность и уже начал осуществлять платежи по системе INSTEX. Однако США пригрозили европейцам санкциями за использование механизма обхода санкций. Спецпосланник Белого дома по Ирану Брайан Хук высказался в том смысле, что американцы не против использования INSTEX для поставки в Иран продуктов питания или медикаментов, однако из-за того, что данный механизм транзакций не обеспечивает прозрачности контактов ЕС с ИРИ, европейцы будут находиться под угрозой санкций США.

Начиная обогащение урана свыше уровня «ядерной сделки», Тегеран снова предупредил, что если через новые 60 дней Евросоюз, Китай и Россия ничего не смогут предпринять против антииранских действий Вашингтона, то наступит третья волна выхода ИРИ из соглашения. Кстати, уран с уровнем обогащения свыше 20% уже относится к категории ядерного оружия. Ну а пока Иран темпы обогащения урана только наращивает.

Тем временем продолжается «танкерная война». В Гибралтаре (владение Великобритании) по просьбе США 4 июля задержали иранский танкер (под флагом Панамы) с нефтью для Сирии. Задержание осуществили военно-морские силы Великобритании, а предлогом стали санкции ЕС против Сирии. В Тегеране вызвали английского посла и заявили протест за морской разбой, поскольку санкции Евросоюза против Дамаска введены без решения ООН, а потому нарушают нормы международного права, тем более в отношении иранского судна. Потом уже военные катера КСИР пытались задержать британский танкер в Персидском заливе, но были отогнаны сопровождавшим его фрегатом ВМФ Великобритании.

По факту ни Евросоюз, ни Россия, ни Китай ничего реального давлению США на иранский нефтяной экспорт противопоставить не смогли. Москва выражает озабоченность в Совбезе ООН, Китайские официальные представители заявляют, что давление на поставки энергоносителей недопустимы, но Вашингтон свою хватку в плане нефтяного эмбарго не ослабляет.

У Ирана экономические сложности начались еще в период обвального падения цен на нефть в 2014-2016 гг. Дело в том, что активные расходы государства на системы образования и здравоохранения, строительство доступного жилья, транспортную сеть, армию в ВПК невозможны без мощного поступления нефтедолларов. Используемые Тегераном «серые схемы» реализации нефти не в состоянии покрыть тех потерь, когда «черное золото» продавалось на мировом рынке пусть и с дисконтом, однако на общих основаниях.

В сложившейся ситуации Тегеран избрал стратегию игры на повышение ставок, поскольку фактически время работает против него и эмбарго ослабляет возможности страны. К тому же ИРИ есть на что опереться в военном противостоянии с США. Американский беспилотник 20 июня сбила ракета «Сайад-3», выпущенная ЗРК «Хордад-3» иранского производства. На вооружение ИРИ тем временем принята более совершенная зенитная система «Хордад – 15». Американские военные специалисты сами признают, что их БПЛА разработаны для борьбы с партизанскими и парамилитарными формированиями вроде Аль-Каиды, а потому уязвимы перед противником, имеющим реальную систему ПВО.

Как положено в ситуации обострения отношений с США, из Тегерана звучат угрозы в адрес Израиля. Еврейское государство для ИРИ является экзистенциальным врагом, а потому воевать с ним в ментальной картине государственного руководства и большой части общества логично и естественно, ибо идеологическая база подведена давно. Гипотетическая война с Израилем резко повысит политический вес Тегерана в исламском мире и выставит в невыгодном свете его врагов из числа мусульманских государств. Тель-Авив в ответ демонстрирует полученные от Вашингтона истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 и обещает нанести ими удар по Ирану. Вместе с тем в Израиле серьезно относятся к боевым возможностям шиитской группировки «Хезболла» в Ливане, которая является органичным союзником Тегерана. В Йемене, например, поддерживаемые Ираном хуситы успешно противостоят целой международной военной коалиции под руководством Саудовской Аравии.

К тому, что президент США Дональд Трамп сыпет угрозами налево и направо многие попривыкли, но Иран – совершенно другое дело. В ИРИ сложная и многоуровневая система принятия стратегических решений. Если в такой ситуации Тегеран делает встречные шаги по конфронтации с Вашингтоном, значит, в политическом руководстве Ирана сложился консенсус и все совершается осознанно. В сегодняшних раскладах Тегеран свое лицо сохранил, а сможет ли за громкие слова ответить сверхдержава – вопрос открытый.

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