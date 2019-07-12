Алматы. 12 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. Почему в течение месяца в алматинском зоопарке умерли два львенка, рассказала научный сотрудник алматинского зоопарка Юлия Дудкина.

«Два львенка – Гера и Ассоль – поступили в зоопарк из рук частных владельцев, при этом они имели очень много заболеваний, что и стало причиной их смерти. Гера поступила в зоопарк 28 марта и умерла 15 июня, Ассоль поступила 18 июня и умерла 9 июля», — сказала Дудкина на пресс-конференции в пятницу.

По ее словам, Гера была завезена в Казахстан с нарушением всех ветеринарных правил и законодательства, при ней не было сопроводительных документов, где она была приобретена, а из прививок наличествовала только прививка от бешенства.

«Когда мы стали обследовать животное, у нее выявился приличный букет заболеваний, в том числе панлейкопения (чумка кошачьих). Наложение всех этих заболеваний привели к смерти. Мы профессионалы, но не волшебники. Все лечится, но только если обнаруживается на ранней стадии или присутствует только одно заболевание. Это проблема не зоопарка, это проблема недобросовестных заводчиков, которые не провели плановую вакцинацию до перевозки животного в РК», — рассказала Дудкина.

Что касается Ассоль, у нее при передаче в зоопарк также не было ни документов, ни вакцин.

«Мы поставили ей в акте отставание в развитии (она выглядела на 5 месяцев, хотя владельцы утверждали, что ей 7-8 месяцев), нарушение центральной нервной системы (животное штормило, взгляд был расфокусирован), она не могла ходить, когти и усы отстрижены. Вероятнее всего, животное готовили к фотографированию и для этого львенка отнимают от матери в возрасте 2-3 недель, когда он максимально безопасен, хотя в природе львята питаются молоком матери до полугода, так и приобретают иммунитет. Также у Ассоль были выявлены энтериты, гастриты, расширение обеих половинок сердца, циститы, дистрофия печени и почек, миокард, язва прямой кишки, не считая вирусных заболеваний, в том числе и панлейкопении», — добавила Дудкина.

При этом она подчеркнула, что нелегально завезенные животные в основном приходят в таком состоянии, и «требовать от ветеринаров, чтоб они совершили чудо, отменили заболевание – невозможно».

Также научный сотрудник алматинского зоопарка сообщила, что недавно в зоопарке умерла самка жирафа Грация, которая прожила 18 лет, а это, по словам ветеринаров, внушительный возраст (средняя продолжительность жирафов – от 12 до 25 лет).

«Она прожила замечательную жизнь, подарив зоопарку семерых детенышей, которые уехали в другие зоопарки. Сейчас период спаривания, и в момент покрытия самка получила травму от самца (он ее стукнул). Она стала хромать, хромоту мы успешно вылечили, но в результате гематомы образовался тромб, который пошел гулять по сосудам, дошел до сердца, причина смерти – инфаркт», — уточнила Дудкина.

По ее словам, в очень плохом состоянии находится еще одно животное – тигрица Рада, которой 19 лет, хотя в природе тигры редко доживают до 15 лет.

«У Рады наблюдается старческий тремор, недержание продуктов жизнедеятельности, от старости стерлись клыки. Она сейчас снята с экспозиции, находится в тихой зоне. Два дня назад был создан ветеринарный консилиум, в ходе которого нам посоветовали усыпить животное, потому что поддерживать жизнь в таком состоянии – это просто негуманно. Лечить ее бессмысленно, просто таблеток от старости не существует», — добавила Дудкина.

В свою очередь директор алматинского зоопарка Вячеслав Банщиков добавил, что сегодня сотрудники зоопарка как никогда честны и открыты перед горожанами и готовы как отвечать на любые нелестные отзывы в их адрес, коими полны социальные сети, так и к конструктивному диалогу с зоозащитниками. Именно поэтому они отозвались на инициативу общественного совета Алматы показать, в каком состоянии находится зоопарк и его обитатели, пригласив на встречу не только журналистов, но и представителей зоозащитных организаций.

Кстати сказать, акции предшествовал одиночный пикет активистки, носивший зоозащитно-политический характер. Девушка, представившаяся Ботой Мухит, выступала у ворот зоопарка с требованием зоопарк закрыть.

«Четыре трупа за месяц – это аморально и негуманно. Ассоль умерла, пробыв в зоопарке всего три недели, в июне погиб еще один львенок Гера, также самка жирафа Грация, и котенок, застреленный из огнестрельного оружия на территории парка. Мы платим зоопарку Т600 млн, а на что они тратят, почему не заботятся о животных, почему они умирают? Мы не являемся демократической страной, не можем защитить свои права, а потому не можем защитить и права животных. Поэтому я против зоопарков в Казахстане», — сказала Мухит в комментарии КазТАГ.