Экс-аким Алатауского района Алматы стал заместителем акима Алматинской области

Алматы. 12 июля. КазТАГ – Бывший аким Алатауского района Алматы Багдат Манзоров стал заместителем акима Алматинской области, передает корреспондент агентства.

«Багдат Манзоров назначен заместителем акима Алматинской области», — сообщил в пятницу корреспонденту МИА КазТАГ руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат Жукел.

Он уточнил, что аким Алматинской области Амандык Баталов представил активу региона своего нового заместителя.

«Он будет курировать сферу ЖКХ. Это огромный участок и уверен, что Багдат Сайланбаевич приложит весь свой багаж опыта и знаний в ключевых отраслях. Это прежде всего газификация, водоснабжение и дороги», — сказал Баталов.

Манзоров с 2008 по 2017 годы был акимом Алатауского района Алматы, до этого – с 2004 по 2008 годы возглавлял ТОО «Айсер», еще раньше – с 2001 по 2004 годы был акимом Коксуского района Алматинской области.