«Власть должна определиться, что важней – элита или народ?». «Тенгизский разлом: почему казахстанские рабочие получают в пять раз меньше иностранных?». «Байбек видит в обществе запрос на перемены». «В Алматы проходят беспрецедентные по своим масштабам облавы на куртизанок»

Сетевой Казахстан 12 июля 2019г.

365 INFO . KZ . «Власть должна определиться, что важней – элита или народ?» — Похоже, что в Казахстане скоро грядут реформы, считают аналитики. Чем шире будут изменения, тем лучше окажется для всех. Часть экономических реформ могут ударить по экономическим интересам различных элитных групп. Но если их не провести, будет расти социальная напряженность. Так что выбирать придется. И возможно, уже очень скоро. Политолог Максим КАЗНАЧЕЕВ считает, что в реформировании нуждаются практически все сферы жизни. Если сейчас выделять что-то одно – должного эффекта это не даст, поэтому нужно связывать воедино экономический, социальный и внутриполитический блоки. Политолог Марат ШИБУТОВ для начала предложил провести некую ревизию уже существующих различных программ и документов. В частности, среди них есть принятые, например в 2015, но срок действия начинается в 2020. На них обратить внимание в первую очередь и решить, нужны ли они на самом деле?

«Взрывы в Арыси нужно признать форс-мажором — ради заемщиков» — Ситуацией вокруг заемщиков, ставших неплатежеспособными не по своей вине, заинтересовались депутаты и правозащитники.

IA — CENTR . RU . Юрий МАСАНОВ – «Тенгизский разлом: почему казахстанские рабочие получают в пять раз меньше иностранных?» — Причина конфликта не бытовая, а социальная – неравные условия труда казахстанских и иностранных работников. После инцидента на Тенгизе этот вопрос был поднят на самым высоком уровне. 4 июля на заседании Совета иностранных инвесторов президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ заявил, что «по мере роста своих доходов предприятия должны обеспечить адекватный рост вознаграждения сотрудников»… Таким образом, проблема неравенства зарплат и занятости казахстанцев на проектах с иностранным участием на деле гораздо глубже и сложнее, чем кажется негодующим рабочим. Решить ее предстоит в ближайшее время, меняя политику обучения, подстраивая вузы под требования рынка и совершенствуя законодательство. Последнее должно, наконец, сделать профсоюзы реальными игроками в трудовых отношениях. Это позволит рабочим самостоятельно, на равных разговаривать с работодателями и урегулировать с ними трудовые споры без необходимости кулаками выбивать свои права, и не дожидаясь помощи от государства.

CAMONITOR . KZ . «Зачем команда Алика Шпекбаева занимается профанацией и показухой?» — Подчиненные Алика ШПЕКБАЕВА, главы антикоррупционной службы, — фокусники, которых еще поискать. Почти целый год они так искусно напускали на доверчивых казахстанцев оптические иллюзии и слуховые галлюцинации, что в их реалистичности сложно было усомниться. Вслед за ними и депутаты парламента стали раздувать мыльный пузырь. Но явно перестарались. Он лопнул, и теперь уже ни пассы руками, ни магические заклинания не способны изменить то щекотливое положение, в котором оказались участники этого иллюзиона. Напомним, что законопроект, в котором норма о персональной ответственности первых руководителей вроде бы есть, а вроде бы отсутствует, был разработан в конце прошлого года, а в свободном доступе появился в начале января текущего. Но еще в мае 2018-го, как сообщал официальный сайт Акорды, первый президент Казахстана поручал Алику Шпекбаеву повысить ответственность руководителей за коррупционные преступления, совершаемые их подчиненными.

«Ораза и «ауызашар» по-казахски: что мы делаем не так?» — Совсем недавно прошел очередной мусульманский пост – Ораза. Несомненно, с точки зрения духовности дело это важное и нужное. Вместе с тем, иногда возникают вполне закономерные вопросы, связанные с тем, как у нас осуществляется обрядовая сторона поста.

Канат ТАСИБЕКОВ, писатель — Общеизвестно, что Ораза – один из пяти столпов ислама. И если человеку позволяет здоровье, то соблюдать пост желательно. При этом следует помнить, что среди всех основных обрядов он стоит несколько особняком. Мусульманин держит Ораза во имя Аллаха Милостивого и Милосердного и только для него. Именно поэтому это сугубо духовный акт самопожертвования.

VLAST . KZ . «Байбек видит в обществе запрос на перемены» — Первый зампред партии «Нур Отан» Бауржан БАЙБЕК считает, что в обществе есть запрос на перемены, а партия должна научиться реагировать на проблемы в стране. «Нельзя отмалчиваться, в том числе в социальных сетях. «Nur Otan» должен оперативно высказываться по имеющимся проблемным вопросам, отстаивать свою позицию, реагировать на запросы людей. Партия должна научиться критиковать, воспринимать критику и через свои площадки переводить эти дискуссии в конструктив. Внутри партии должен быть представлен весь спектр актуальных вопросов, волнующих общество», — цитирует Байбека агентство «Казинформ».

INFORMBURO . KZ . «Абаев об участниках митингов в День столицы: Это чистой воды провокация» — Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен АБАЕВ в программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар» назвал митинги в День столицы чистой воды провокацией — «То, что мы видели 6 июля, – это чистой воды провокация. Организаторам таких акций выгодно, чтобы их участников задерживала полиция. Ими специально были выбраны праздничный день и самые людные места в городе. Участники акций первым делом стали перекрывать проезжую часть, создавая коллапс на дороге, то есть все их действия были направлены не на то, чтобы выразить гражданскую позицию, а чтобы посеять панику, спровоцировать полицию, создать столпотворение, и если эта акция была мирной, то зачем её участники принесли с собой дымовые шашки, зачем принесли респираторы? Их конечная цель – спровоцировать столкновения на улице, увеличить число пострадавших и задержанных. Вы знаете, им не нужен диалог«.

CARAVAN . KZ . «Почему я не пошел на митинг» — Казахстанцы теряют интерес к несанкционированным акциям протеста, которые анонсируются из-за рубежа. Это показали минувшие выходные. Рисковать своей свободой во имя благополучия заграничных кукловодов больше не хочет никто, тем более что организаторы протестных мероприятий не принимают никакого участия в защите задержанных и арестованных.

EXPERTONLINE . KZ . «Назарбаев и его зеркало» — Казахстанская оппозиция, впервые заявившая о себе в Верховном совете РК, была точным отражением власти. Expert Kazakhstan продолжает цикл материалов по политической истории Казахстана. В предыдущем номере мы вспоминали период прихода к власти Нурсултана НАЗАРБАЕВА в сегодняшнем выпуске говорим о причинах и природе противостояния президента и парламента в 1990‑х и появлении оппозиции Назарбаеву. Наш собеседник — непосредственный участник тех событий, депутат Верховного совета Республики Казахстан XII созыва Петр СВОИК, в 1990‑е успевший также побывать председателем Госкомитета по антимонопольной политике, а также председателем Социалистической партии Казахстана и сопредседателем движения «Азамат».

NOVGAZ . COM . «Сохранит ли Токаев «небесный мандат?»» — Известный казахстанский политолог и общественный деятель Айдос САРЫМ о выборах президента Казахстана, об оппозиционном кандидате Амиржане КОСАНОВЕ и о вызовах внутренних и внешних, с которыми предстоит столкнуться Касым-Жомарту ТОКАЕВУ — Я считаю Косанова реальным оппозиционным кандидатом, у которого была своя политическая программа, свой электорат. Кандидатом, который, нравится это кому-то или нет, стал каналом для волеизъявления оппозиционных настроений. Если бы такого кандидата не было, его следовало бы выдумать… Девятого июня Токаев получил мандат – это, условно говоря, облигация, которую еще надо обналичить. Вопрос, как он ее обналичит. Мы живем в такое время, когда разочарование происходит практически моментально, так же, как и очарование.

TENGRINEWS . KZ . Эрик БАЙЖУНУСОВ – «Как не попасть к врачу-аферисту» — Я уже писал, что медицина — это очень доходный бизнес. Больной и страдающий человек готов отдать все, что есть у него, ради сохранения жизни. И на этом рынке много тех, кто на этом наживается. И так было всегда… Мы зачастую не знаем, надо платить или не надо. И сколько нужно платить. Вроде все говорят, что медицина бесплатна. Но заходишь — и там плати, и тут плати. И в этой мутной воде очень много аферистов разного толка, которые отбирают у пациентов деньги, иногда последние. Я много их знаю. Один даже лечил неизлечимые формы рака. Обещал вылечить. Показывал и доказывал всем, при этом не раскрывая никому свой метод и вообще не будучи врачом. Все поверили — а вдруг? Даже на самом верху.

EXPRESS — K . KZ . «В Алматы проходят беспрецедентные по своим масштабам облавы на куртизанок» — Полицейские шерстят частный сектор и гостиницы, находящиеся в районе местной улицы «красных фонарей». Всего за девять дней задержаны 609 граждан, 433 из них – лица, предлагавшие интимные услуги за денежное вознаграждение, и 41 наемный водитель, оказывающий содействие девушкам легкого поведения, – сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Есен ИСКАКОВ. – К административной ответственности привлечены 250 человек, из них 88 – лица, занимающиеся проституцией. Кроме того, в этот период раскрыто два преступления, связанных с вовлечением в занятие проституцией, а также прекращена деятельность крупного притона.

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