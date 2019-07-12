Жаркие выходные ожидаются в большинстве областей Казахстана

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Нур-Султан. 12 июля. КазТАГ – Жаркие выходные ожидаются в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Продолжающийся вынос горячего и сухого воздуха с районов Ирака и Ирана – вот причина наступившей жары в Казахстане. И в выходные дни жара с максимальной температурой воздуха +35+40 ожидается в большинстве областей республики», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на 13-15 июля.

Отмечается, что на юге Казахстана еще жарче, здесь днем +40+45.

«Немного прохладнее на востоке, где в отдельных районах возможен кратковременный дождь и дневная температура от +25 до +35. Также на крайнем западе Казахстана с прохождением атмосферного фронта местами предполагаются кратковременные дожди с грозами и ослабление жары», — добавили синоптики.

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