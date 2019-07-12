Казахстан является одним из основных наших партнеров – Жээнбеков

Алматы. 12 июля. КазТАГ — Казахстан является одним из основных наших партнеров, заявил президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, передает КирТАГ.

«Казахстан является одним из основных наших партнеров. Уверен, что в рамках Вашего визита создались хорошие предпосылки для широкого обсуждения кыргызско-казахстанских двусторонних отношений и подготовки важных решений», — цитирует в пятницу Жээнбекова его пресс-служба со встречи с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым, прибывшим в Кыргызстан с официальным визитом.

Президент КР отметил, что это первый официальный визит Мамина в Кыргызстан, после того, как он стал премьер-министром Казахстана.

Жээнбеков особо отметил, что Кыргызстан высоко ценит усилия первого президента Нурсултана Назарбаева по развитию сотрудничества между братскими странами. С президентом Токаевым, по его словам, сложились теплые и доверительные отношения.

«Совместными усилиями мы будем и далее развивать союзнические отношения и стратегическое партнерство. Я думаю, на сегодняшнем заседании межправительственного совета у вас была хорошая возможность обсудить и принять решения по всем вопросам», — подчеркнул Жээнбеков.

В свою очередь Мамин выразил благодарность за теплый прием и передал слова наилучших пожеланий от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Он отметил, что на сегодняшнем заседании межправительственного совета были обсуждены многие вопросы, стоящие на экономической повестке дня, подписаны взаимовыгодные соглашения.

«Между Кыргызстаном и Казахстаном товарооборот вырос на 15%. В этом году мы поставили цель довести объем товарооборота до 1$ млрд», — подчеркнул Мамин.

Также сообщается, что Жээнбеков и Мамин обсудили актуальные вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества.

Напомним, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин находится в Кыргызстане с официальным визитом. По итогам официального визита подписан ряд документов.