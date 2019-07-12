Назначен посол РК в ЮАР

Нур-Султан. 12 июля. КазТАГ — Назначен посол Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике, сообщает пресс-служба главы государства.

«Указом главы государства Тумыш Канат Кобыландыулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике», — говорится в сообщении Акорды в пятницу.

Также сообщается, что «указом главы государства Калиев Талгат Габдуллович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике».

44-летний Канат Тумыш дипломатическую карьеру начал с должности референта управления государственного протокола МИД Казахстана в 1997 году.

В феврале 2015 года Тумыш был назначен советником-посланником Постоянного представительства Казахстана при ООН в Нью-Йорке. До своего назначения в Преторию с августа 2016 года являлся заместителем постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке по вопросам Совета безопасности ООН.