Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 12 июля. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за четверг в пятницу изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане в обменных пунктах средняя цена покупки $1 составляет 381,6, а продажи – Т383,1.

В Алматы $1 в обменниках в среднем покупают по Т382,8, а продают по Т384,3.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т383,4, а продажи – Т384,2.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т383,1.