Страхование имущества в РК недооценено с точки зрения защиты интересов граждан

Алматы. 12 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Страхование имущества в Казахстане недооценено с точки зрения защиты интересов граждан, считает председатель правления страховой компании «Коммеск-Өмір» Олег Ханин.

«Если бы пострадавшее от недавнего крупного пожара в Нур-Султане имущество было застраховано, то собственники получили бы выплаты в размере причиненного ущерба. При этом, страховая компания может предъявить регрессное требование строительному подрядчику, если по его вине произошло возгорание. А подрядчик по строительству может обезопасить себя, имея полис добровольного страхования гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами или, если деятельность подрядчика подлежит лицензированию, то свой ущерб такая организация может покрыть в рамках полиса страхования профессиональной ответственности», — говорит Ханин.

По его словам, при страховой сумме, например, Т30 млн (равной стоимости жилья) при тарифе 0,15% стоимость страхования составила бы порядка Т125 в день.

Как правило, договор подразумевает страхование как недвижимости: квартиры, дома, дачи, так и движимого имущества: мебели, бытовой техники, предметов интерьера, элементов конструкции дома и внутренней отделки жилья, поясняет страховщик.

«При страховании квартиры имеет смысл также застраховать свою ответственность перед соседями за причинение вреда, нанесенного их имуществу, при аварии водопроводной системы или пожаре», — рекомендует он.

Застраховать свое имущество можно от многих бед: пожара, удара молнии, взрыва бытового газа, повреждения водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем и систем пожаротушения.

Кроме того, можно застраховаться от стихийных бедствий: землетрясения, селя, урагана, наводнения, от действий злоумышленников – кражи, грабежа, разбоя и от падения пилотируемых летательных аппаратов.

На стоимость страхования влияют дата постройки строения, материал стен, крыши и перекрытий, этажность, для каких целей оно используется – промышленной эксплуатации или жилья, насколько близко расположено к опасным объектам, наличие охраны, сигнализации. Скидки, добавляет глава компании, предоставляются при комплексном страховании, например, когда страхуется имущество и ответственность перед соседями.

«Как показывает практика, страховыми компаниями на страхование не принимаются каркасно-камышитовые здания и ветхие строения, дата возведения которых превышает 50 лет», — поясняет Ханин.

Свой комментарий страховщик подтверждает рыночной статистикой.

За январь-май 2019 года на страхование имущества в Казахстане было заключено 61 226 договоров: физическими лицами – 54 953, юридическими – 6273 договоров. Количество объектов страхования по договорам составило 47 826 403: по договорам физлиц – 270 457, юрлиц – 47 555 946 объектов. Сумма страховых премий за пять месяцев 2019 года превысила Т96,3 млрд, из них физлицами внесено – Т1,9 млрд, юрлицами – Т94,4 млрд.

Причем, по его словам, в компании «Коммеск-Өмір» сопоставимые пропорции. Объем премий компании за пять месяцев 2019 года по страхованию имущества превысил Т531,9 млн: на физлица пришлось Т15,8 млн, юрлица – Т516 млн.

«Исходя из показателей, мы видим положительную динамику по страхованию имущества, однако, считаем, что страхование имущества недооценено с точки зрения защиты интересов граждан», — резюмировал Ханин.

Напомним, 9 июля в 19.39 на пульт «101» ДЧС Нур-Султана поступило сообщение о горении кровли в пятиэтажном жилом доме по улице Саркырама – в ЖК «Британский квартал». К моменту прибытия первого пожарного расчета в 19.45, в пятиэтажном жилом доме мансардного типа происходило открытое горение крыши на ориентировочной площади 100 кв.м. До прибытия пожарных все люди из горящего дома эвакуировались. Принятыми мерами пожар был локализован в 21.56 и ликвидирован в 23.02 на общей площади 600 кв.м. Причиной пожара в КЧС МВД назвали нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, уточнив, что ремонт кровли проводили работники ТОО «BI Servis».