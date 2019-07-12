Нур-Султан. 12 июля. КазТАГ – Сильная жара ожидается в пятницу на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большую часть республики оказывает влияние антициклон, где ожидается погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе и востоке Казахстана будут проходить атмосферные фронты, связи с чем местами пройдут дожди с грозами и усилением ветра, на крайнем западе местами ожидаются шквал, град», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +18+20, днем +30+32.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +19+21, днем +32+34.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +22+24, днем +38+40.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем ожидается сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +36+41, ночью +20+25.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем местами ожидается шквал, град. Днем +25+30, ночью +15+20.

В Карагандинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, сильная жара, местами очень сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +12+17.

В Восточно-Казахстанской области днем местами небольшой дождь, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +10+15.

В Кызылординской области утром и днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, сильная жара, местами очень сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +37+42, ночью +25+30.

В Акмолинской области днем ожидается сильная жара. Днем +30+35, ночью +15+20.

В Алматинской области днем ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +17+22.

В Туркестанской области днем ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +35+40, ночью +19+24.

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидается сильная жара. Днем +29+34, ночью +14+19.

В Мангистауской области сильная жара, местами очень сильная жара. Днем +34+39, ночью +20+25.

В Атырауской области сильная жара, местами очень сильная жара. Днем +34+39, ночью +21+26.

В Актюбинской области сильная жара, местами очень сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +20+25.

В Костанайской области местами небольшой дождь, ожидается сильная жара, местами очень сильная жара. Днем +30+35, ночью +13+18.

В Павлодарской области без осадков. Днем +26+31, ночью +12+17.

«В ближайшие сутки на реке Сырдария в пределах Туркестанской и Кызылординской областей будут наблюдаться подъемы уровней воды за счет добегания повышенных сбросов из Шардаринского водохранилища. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.