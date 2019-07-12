Текущий уровень NPL и рост кредитования в РК сами по себе не вызывают беспокойства

Алматы. 12 июля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Текущий уровень NPL (просроченных кредитов) и рост объемов кредитования в Казахстане самм по себе не вызывает беспокойства и не являются критичными, считает эксперт инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Валерий Давыдов.

«При анализе банковской системы есть смысл смотреть немного шире и с учетом ретроспективы. Еще несколько лет назад уровень NPL зашкаливал за 30%, но как вы знаете, отрасль получила огромную поддержку со стороны государства, произошли несколько сделок по слиянию, часть из них в процессе завершения, поэтому некоторые колебания в NPL и объеме провизий будут наблюдаться до полного завершения интеграции банков, которые находятся в процессе слияния в этом году. Текущий уровень NPL и рост объемов кредитования сами по себе не вызывают беспокойства и не являются критичными», — прокомментировал Давыдов для КазТАГ сообщение пресс-службы Национального банка о том, что почти Т13 трлн составил на конец мая 2019 года объем кредитования банками экономики Казахстана.

Уровень провизий вполне достаточен, успокаивает эксперт, чтобы демпфировать текущие риски.

«На данный момент система очищена, но есть пара моментов, на которых стоит сконцентрироваться как регулятору, так и банкам для дальнейшей бесперебойной работы системы», — предлагает собеседник агентства.

На вопрос, какие на сегодняшний день задачи стоят перед участниками банковского сектора, спикер ответил, что «более чем ответственные».

«Другая задача, которую нужно решить банковскому сектору и регулятору для обеспечения роста кредитования бизнеса, в случае нормализации ставок, это обеспечение длинных денег в системе. На 1 июля 2019 года в структуре фондирования банков второго уровня преобладают вклады клиентов – 66,2% и только 7,3% составляют выпущенные в обращение ценные бумаги. Подавляющая часть клиентских денег, это текущие счета, либо срочные депозиты с гибкими условиями, в том числе с опциями по досрочному изъятию и вся эта масса, по своей сути, является короткими деньгами», — полагает Давыдов.

Долгосрочные депозиты, дополнил эксперт, которые появились совсем недавно, где присутствует премия за риск и потеря вознаграждения в случае досрочного изъятия, призваны частично решить эту проблему, но здравый смысл подсказывает, что упор необходимо делать именно на облигационные займы.

«Премия за риск в облигациях по отношению к депозитам должна быть существенной, как это будет делаться – за счет снижения ставок по депозитам или общего роста стоимости фондирования – принципиального значения не имеет», — подчеркнул собеседник.

С другой стороны, спикер констатирует, что рост объемов кредитов в национальной валюте на 2,2%, при этом юридическим лицам – на 2,1%, физическим лицам – на 2,4%, является весьма осторожным и соответствует здравому смыслу.

«Все правильно. Сильно разгоняя кредитование можно попасть в высокую инфляцию, что мы и так наблюдаем даже при таком органическом росте. Перед правительством стоит задача показать 5% роста ВВП, а это сложно сделать без кредитных средств, но и с ними надо быть осторожными, чтобы не навредить экономике. Сейчас реальные доходы населения растут и это тоже подстегивает инфляцию», — предупреждает эксперт.

Вместе с тем, он затруднился ответить на вопрос, стали ли увереннее чувствовать себя банки и активнее сужать долгосрочные проекты, если исходить из тренда, что объем долгосрочных кредитов за месяц вырос на 1,9%, а объем краткосрочных кредитов снизился на 0,7%.

«Сложно оценить, не зная портфелей банков второго уровня (БВУ)», — заявил спикер.

На вопрос, стали ли БВУ охотнее стимулировать экономику, если исходить из отраслевой разбивку, показанной Нацбанком, собеседник агентства ответил, что «да, можно».

«Но это одна из основных задач правительства – стимулировать рост экономики», — резюмировал Давыдов.

Напомним, ранее пресс-служба Нацбанка РК сообщила, что объем кредитования банками экономики на конец мая 2019 года составил Т12 760,1 млрд (рост за месяц на 1,5%). Объем кредитов юридическим лицам увеличился на 1% до Т7100,8 млрд, физическим лицам — на 2,2% до Т5659,3 млрд.