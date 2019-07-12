Нур-Султан. 12 июля. КазТАГ — Сильная жара и ветер ожидаются в четырех областях Казахстана в ближайшие трое суток, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 13 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильная жара +30+35, гроза, град. Ветер северный, северо-восточный днем местами 15-20 м/с. 13 июля утром и днем в Кызылординской области ожидается северо-восточный, восточный ветер местами 15-20, порывы 23 м/с. Днем местами пыльная буря», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.

Также сообщается, что днем 13-14 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается сильная жара +36.

«13 июля по Туркестанской области местами ожидается ветер восточный 15-20 м/с. Днем 13-15 июля на большей части области сохраняется сильная жара +40+44. В Шымкенте днем 13-15 июля сохраняется сильная жара +41. В Туркестане днем 13-15 июля сохраняется сильная жара +41+43», — следует из сообщения.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-100%.