О погоде на ближайшие трое суток в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте рассказали синоптики

Нур-Султан. 12 июля. КазТАГ — О погоде на ближайшие трое суток в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте рассказали в пресс-службе РГП «Казгидромет», передает корреспондент агентства.

«Прогноз погоды по Нур-Султану на 13 июля: малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с, температура ночью +17+19, днем +30+32; на 14 июля: переменная облачность, без осадков, ветер восточный 7-12 м/с, температура ночью +16+18, днем +30+32; на 15 июля: переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с, температура ночью +18+20, днем +32+34», — говорится в краткосрочном прогнозе погоды, распространенном в пятницу.

Согласно прогнозу, в Алматы 13 июля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, температура ночью +20+22, днем +33+35; 14 июля – переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, температура ночью +20+22, днем +33+35; 15 июля – переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, температура ночью +18+20, днем +30+32.

«Прогноз погоды по Шымкенту на 13 июля: небольшая облачность, без осадков, ветер восточный 8-13 м/с, температура ночью +22+24, днем +39+41; на 14 июля: переменная облачность, без осадков, ветер восточный 8-13 м/с, температура ночью +23+25, днем +38+40; на 15 июля: переменная облачность, без осадков, ветер восточный 8-13 м/с, температура ночью +20+22, днем +36+38», — резюмируется в сообщении.