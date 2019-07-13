Нур-Султан. 13 июля. КазТАГ — Дожди с грозами и усиление ветра ожидаются в субботу лишь на западе и востоке Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большую часть республики оказывает влияние антициклон, где сохраняется погода без осадков. Лишь на западе и востоке Казахстана будут проходить атмосферные фронты, связи с чем местами пройдут дожди с грозами и усиление ветра, на крайнем западе местами ожидается шквал, град», — сообщили синоптики.

В Нур-Султане малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с. Температура днем +30+32, ночью +17+19.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Днем +33+35, ночью +20+22.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура днем +38+40, ночью +23+25.

В Кызылординской области утром и днем местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с с пыльней бурей, ожидается сильная и очень сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +37+42, ночью +25+30.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Температура днем +25+30, ночью +15+20.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ожидается сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +36+41, ночью +20+25.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +39+44, ночью +20+25.

В Атырауской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с, ожидается сильная жара. Днем +32+37, ночью +22+27.

В Карагандинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ожидается сильная жара, местами ожидается очень сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +30+35, ночью +10+15.

В Мангистауской местами ожидается кратковременный дождь с грозой, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ожидается сильная жара. Днем +36+41, ночью +23+28.

В Костанайской днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ожидается сильная жара, местами ожидается очень сильная жара. Температура днем +32+37, ночью +17+22.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с, ожидается сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +12+17.

В Акмолинской области ожидается сильная жара. Температура днем +30+35, ночью +15+20.

В Алматинской области ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +33+38, ночью +17+22.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается сильная жара. Температура днем +28+33, ночью +14+19.

В Актюбинской области ожидается очень сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +40+43, ночью +22+27.

В Павлодарской области температура днем +28+33, ночью +13+18.

«В ближайшие трое суток на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности. На реке Сырдария в пределах Туркестанской и Кызылординской областей будут наблюдаться подъемы уровней воды за счет добегания повышенных сбросов из Шардаринского вдхр. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.