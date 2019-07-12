Отказ от переливания крови не является причиной смерти, считают Свидетели Иеговы в РК

Алматы. 12 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Переливание крови не может быть гарантией спасения жизни пациента, считает представитель Свидетелей Иеговы в Казахстане Лев Гладышев.

«Свидетели Иеговы хотят жить, Свидетели Иеговы хотят лучшего лечения, Свидетели Иеговы хотят все, что возможно, чтобы удержать жизнь. Особенностью нашего вероучения является то, что кровь священна и Бог запретил человеку каким-либо образом ее использовать. Но переливание крови – это лишь один из методов лечения, и он не является ни панацеей, ни причиной смерти. Человек умирает от своего заболевания или от травмы, а не от того, что ему перелили или не перелили кровь», — сказал Гладышев агентству КазТАГ в пятницу.

При этом он отметил, что гарантии эффективности переливания крови не может дать ни один врач.

«Ни один врач никогда не даст 100% гарантию, что переливание крови может спасти жизнь человеку. Практически таких ситуаций я не знаю, чтобы кровь именно спасала. Практически уже на грани смерти человек и мало что можно сделать», — отметил он.

При этом Гладышев привел в пример нашумевшие случаи с гибелью двух девочек (одной в результате ДТП, другой – в результате имевшегося заболевания), родители которых отказались от переливания крови по религиозным соображениям. По его словам, в обеих случаях речь шла о состояниях, несовместимых с жизнью, при которых переливание крови бы не помогло, что подтверждается медицинскими документами и показаниями врачей.

По его словам, во всем мире медицина сейчас отказывается от переливания крови и стремится к использованию малоинвазивных методов.

«Вся мировая медицина уходит от переливания крови. Если вы посмотрите на историю медицины, то увидите, что сначала кровь выпускали. Во время первой и второй мировой войны была большая проблема, нужно было что-то делать, и начали ее вливать. Потом оказалось, что кровь настолько сложна, что ученые стали говорить, что это не жидкость, а орган. Сейчас стараются избежать любого переливания крови цельной – только плазму, эритроциты, тромбоциты. Свидетели Иеговы говорят, что эти составляющие тоже составляют кровь, поэтому мы отказываемся от них. У нас есть видео, интервью с зарубежными врачами, которые говорят, что бескровная хирургия – это хирургия будущего. Сейчас даже российская медицина переходит на малые операции с минимальной кровопотерей», — отметил Гладышев.

Он пояснил, что религиозный запрет не распространяется на процедуры очистки крови и трансплантацию органов.

По информации Гладышева, в Казахстане насчитывается 17,5 тыс. крещенных Свидетелей Иеговых, а общее количество посещающих собрания организации, достигает 30 тыс. человек.