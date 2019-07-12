Отлов бродячих животных на территории алматинского зоопарка будет проводиться после согласования с зоозащитниками

Алматы. 12 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. Отлов бродячих животных на территории зоопарка будет проводиться после согласования и в присутствии зоозащитников, заявил директор алматинского зоопарка Вячеслав Банщиков.

«Зоопарк – особо охраняемая природная зона, и мы должны убирать бродячих кошек и собак, переносчиков инфекции. Мой заместитель по ветчасти принял решение вызвать отлов (…), но раз вопрос приобрел широкую огласку, я заявляю, что впредь мы готовы каждый раз, прежде чем вызывать отлов, обсуждать этот момент с зоозащитниками и приглашать их на мероприятия», — сказал Банщиков на пресс-конференции в пятницу.

Этот вопрос остро встал на пресс-конференции потому, что неделю назад зоозащитники (в частности, общественный фонд «Senim-Meirim») обвинил руководство зоопарка, что на его территории ведется отстрел кошек, которые, напротив, могут быть «санитарами», уничтожая грызунов – основных переносчиков опасных инфекций.

«С этой истории (мол, директор ходит с ружьем, отстреливает кошек) началась обвинительная кампания. Могу сказать, что вокруг зоопарка, так как мы находимся в частном секторе, очень много мертвых кошек, но это никого не интересует. И фотография мертвого котенка, возможно, сделана за пределами зоопарка, и огнестрельных ранений на ней не видно. За месяц моего пребывания на посту директора я не считаю, что что-то сделал неправильно – пусть общественность смотрит, анализирует. А мы всегда открыты к диалогу, если это будет идти на пользу зоопарку. Но не надо писать необоснованно», — добавил Банщиков.

Необходимость отлова бродячих животных на территории зоопарка подтвердила и научный сотрудник учреждения Юлия Дудкина.

«Вы понимаете, какое количество заболеваний могут разносить бродячие кошки? У нас в зоопарке тоже есть кошачьи, которые очень дорого стоят, и мы не имеем права ими рисковать. Как только появляются подозрения, что бродячие животные могут занести вирусные инфекционные заболевания, мы должны своих животных обезопасить, потому и вызываем специалистов. Определить, что у нас в зоопарке живет вот эта и эта кошка, и мы их будем прививать, мы не можем – вокруг частный сектор, бродячих животных очень много», — подчеркнула Дудкина.

Напомним, на прошлой неделе директор общественного фонда «Senim-Meirim» Владимир Тепляков сообщил, что на территории алматинского зоопарка идет отстрел кошек.

«Во всем мире кошек специально разводят в зоопарках для борьбы с грызунами – крысами, мышами. Потому что самые главные разносчики заразы – чумы плотоядных и тому подобных заболеваний – являются крысы, но ни в коем случае не кошки. При прежних директорах, насколько мне известно, отлов на территорию зоопарка не вызывался. Хотя бы потому, что спецмашины центра ветеринарии, которые возят разных отловленных животных, при попадании на территорию зоопарка небезопасны для его обитателей. Более того, зоопарк – учреждение, где должны охранять животных, у них это даже в уставе записано. А здесь происходит не просто отлов, а отстрел, что по мировой практике зоопарков недопустимо», — сказал 5 июля Тепляков в комментарии КазТАГ.