Запуск «Протона» с Байконура перенесли из-за выявленного замечания

Байконыр. 12 июля. КазТАГ – Старт ракеты «Протон-М» с российской обсерваторией «Спектр-РГ» перенесен из-за выявленного замечания, передает корреспондент МИА КазТАГ.

«Сегодня утром на заседании государственной комиссии принято решение о переносе даты запуска на резервную дату 13 июля. Причиной переноса стали выявленные замечания к ракете-носителю», — сообщил корреспонденту агентства источник на космодроме в пятницу.

Напомним, ранее запуск РН «Протон» с КА «Спектр-РГ» планировался 12 июля в 20.31.29 по времени Нур-Султана.

Справка МИА КазТАГ

Орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» предназначена для изучения космического пространства в рентгеновском и гамма-диапазоне электромагнитного спектра. Новая обсерватория позволит за четыре года получить полную карту неба с высокой чувствительностью. В проекте участвует также немецкий Институт внеземной физики Общества Макса Планка. На обсерватории «Спектр-РГ» установлены два рентгеновских зеркальных телескопа: немецкий eRosita и российский ART-XC.

Данный орбитальный телескоп является вторым из четырех аппаратов серии «Спектр» (первый «Спектр-Р» (Радиоастрон) был запущен с космодрома Байконур 18 июля 2011 года; третьим планируется «Спектр-УФ» (Ультафиолет), четвертым разрабатывается «Спектр-М» (Миллиметрон).

«Спектр-РГ» будет выведен в район точки Лагранжа L2 системы Солнце – Земля, примерно в 1,5 млн км от Земли. В этой точке силы притяжения Солнца и Земли уравновешиваются, поэтому обсерватория будет неподвижной, что важно для наблюдений телескопом звезд. Полет до точки Лагранжа L2 займет около трех месяцев.

Срок эксплуатации КА «Спектр-РГ» рассчитан на 6,5 лет.