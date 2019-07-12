Ударим антикоррупционной экспертизой по лазейкам в законе! 12.07.2019 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 60 0 Адвокат Айман Умарова о том, почему у нас справедливость и законность – не одно и то же Похожие материалы: Токаев просто покупает лояльность населения Учредить День журналистики на уровне постановления правительства поручил Токаев Токаев переименовал район в Костанайской области Третий погибший в Арысе был военнослужащим контрактной службы Кадровые изменения в службе госохраны и антикоррупционной службе произвел Токаев