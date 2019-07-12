Ряд документов подписан по итогам визита Мамина в Кыргызстан

Алматы. 12 июля. КазТАГ — Ряд документов подписан по итогам визита премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в Кыргызстан, сообщает КирТАГ.

«По итогам официального визита (…) Мамина в Кыргызстан подписан ряд документов: меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области торговли сельскохозяйственной продукции между ООО «Элет Агрохолдинг» и ТОО «Continental Agro Trade»; меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области торговли сельскохозяйственной продукции между ООО «Хайтун» и ТОО «Continental Agro Trade»; меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области торговли сельскохозяйственной продукции между ТОО «Continental Agro Trade» и ООО «Дордой Базары», — сообщили в пресс-службе правительства КР в пятницу.

Также подписаны: соглашение о сотрудничестве между ООО «Глобал Джамгыр Майнинг», ТОО «ААEngineering group» и АО «Экспортная страховая компания «Kazakh export»; меморандум о сотрудничестве между ОАО «Гарантийный фонд» и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»; план действий двухстороннего экономического сотрудничества и налогового администрирования между государственной налоговой службой при правительстве КР и комитетом государственных доходов министерства финансов РК.

Вместе с тем подписаны: меморандум о сотрудничестве в области реализации инфраструктурных проектов в сфере строительства и проектирования автомобильных дорог между министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и министерством транспорта и дорог КР; протокол о внесении изменений в соглашение между правительством КР и правительством РК о порядке пребывания граждан КР на территории РК и граждан РК на территории КР от 11 мая 2012 года; протокол восьмого заседания кыргызско-казахстанского межправительственного совета.

Напомним, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин находится в Кыргызстане с официальным визитом.