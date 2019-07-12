В Казахстане против Свидетелей Иеговы используют советские методы контрпропаганды

Алматы. 12 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Свидетели Иеговы в Казахстане считают, что против них используются методы контрпропаганды, разработанные и использовавшиеся еще при СССР.

«Когда мы анализируем то, что было в советское время и то, что было сейчас, мы видим очень много общего. То есть обвинения в адрес Свидетелей Иеговы ничем не изменились, это те же самые, что были придуманы еще советской пропагандой», — сказал официальный представитель Свидетелей Иеговы в Казахстане Лев Гладышев в пятницу.

При этом он продемонстрировал публикацию из усть-каменогорской газеты «Знамя коммунизма» от 4 сентября 1957 года, журнал «Огонек» за 1962 год и др.

«Вы можете заметить, что обвинения строятся те же самые – показать антиобщественность, есть тот, кто якобы был Свидетелем, осознал свою неправоту и вновь вернулся в строй коммунистической партии. Сейчас практически то же самое, те же самые механизмы», — пояснил Гладышев.

При этом он не сказал, кому именно может быть выгодна такая контрпропаганда.

«Я уверен, что были люди, которые искренне верили в эту пропаганду и могут также продолжать эти мифы, не зная Свидетелей Иеговы лично. Может ли это кто-то использовать? Я думаю, да. Всегда есть те, кому нужны шум, какие-то неожиданные новости, которые всколыхнут», — добавил он.