Нур-Султан. 12 июля. КазТАГ — Вопрос отмены техосмотра в Казахстане не рассматривается, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«В апреле 2019 года в закон «О дорожном движении» внесены изменения и дополнения в части установления требований к специализированным программам, которые передают информацию с контрольно-диагностических оборудований операторов технического осмотра. На сегодняшний день проект требований к специализированным программам находится на государственной регистрации в министерстве юстиции (МЮ) РК. Эти требования направлены на исключение фактов проведения техосмотра без предоставления автомобиля на линию технического осмотра, а также исключить «ручной» ввод данных (фотошоп). Вопрос отмены техосмотра в стране не рассматривается, так как его периодическое прохождение является общемировой практикой и направлено на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, дорожного движения и снижения воздействия на окружающую среду», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Что касается деятельности лиц, как отметили в МИИР, которые проводят техосмотр автомобилей, зарегистрированных в других странах, необходимо отметить, что МИИР РК проводит госконтроль за соблюдением порядка организации и проведения обязательного технического осмотра операторами, включенных в реестр операторов технического осмотра.

«В компетенцию министерства не входит проведение проверок в отношении тех, кто не включен в реестр операторов технического осмотра», — отметили в МИИР.

Напомним, ранее сообщалось, что усилить контроль над прохождением обязательного технического осмотра планируют в Казахстане.

«На сегодняшний день требования к специализированному программному обеспечению, которое, в свою очередь, передает информацию с контрольно-диагностического оборудования в единую информационную систему «Техосмотр», не установлены. В целях усиления контроля обязательного технического осмотра, в Закон РК «О дорожном движении» внесены изменения и дополнения, где планируется установить требования к специализированному программному обеспечению, осуществляющему информационное взаимодействие с единой информационной системой обязательного технического осмотра транспортных средств», — говорится в сообщении министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, распространенном пресс-службой МИИР 28 мая.