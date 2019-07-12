Минфин нашел 1,4 млн казахстанцев, задолжавших бюджету Т21 млрд

Нур-Султан. 12 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. На 1 января 2019 года налоговая задолженность имелась у 1,4 млн физических лиц на общую сумму Т20,9 млрд, заявил вице–министр финансов РК Канат Баедилов.

«На 1 января 2019 года налоговая задолженность имелась у 1,4 млн физлиц на общую сумму Т20,9 млрд, из них основной долг – Т14,3 млрд, начисленные пени – Т6,6 млрд», — сказал Баедилов на пресс-конференции в столице в пятницу.

70% (Т14,4 млрд) налоговой задолженности приходятся на налог на транспортные средства, 12% (или Т2,5 млрд) – на земельный налог, 6,7% (Т1,4 млрд) – на налог на имущество, уточнил вице-министр.

С 16 июля, по словам вице-министра, будет введен в действие закон о налоговой амнистии.

«Минфином уже утверждена «дорожная карта», в рамках которой органы государственных доходов проведут широкомасштабную массово-разъяснительную работу о порядке проведения налоговой амнистии для того, чтобы каждый гражданин до конца текущего года смог воспользоваться данной кампанией по списанию начисленных пеней», — отметил Баедилов.

Важной мерой амнистии, по его словам, является возможность списания налоговой задолженности физлицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями, но имеют задолженность по налогам с предпринимательской деятельности.

«Указанная задолженность образовалась при переходе в 2002-2003-м годах налоговых органов из локальных на общереспубликанскую налоговую информационную систему (ИНИС). Такая налоговая задолженность, по состоянию на 1 января 2019 года числится более чем у 16 тыс. физлиц на Т700 млн, в том числе основной долг – Т400 млн, пени – Т300 млн», — пояснил замглавы минфина.

Вице-министр финансов рассказал о механизме списания пени физическим лицам при условии уплаты ими основного долга.

«По сути, единственным условием для списания пени является уплата физлицом основного долга по налогам. Налогоплательщикам специально для этого никуда обращаться не нужно, органы госдоходов сами будут ежедневно мониторить состояние лицевых счетов физлиц и при уплате ими основного долга вынесут соответствующее решение о списании пени не позднее трех рабочих дней», — пояснил Баедилов.

Правила проведения налоговой амнистии будут утверждены приказом минфина и доведены до территориальных департаментов государственных доходов (ДГД), отметил вице-министр.