Петропавловск. 13 июля. КазТАГ — Безналичный расчет в общественном транспорте Петропавловска введут в 2019 году, сообщил аким города Булат Жумабеков.

«Уже в текущем году мы будем внедрять безналичный расчет через валидаторы по примеру Нур-Султана и Алматы», — рассказал Жумабеков на встрече с общественностью в честь дня рождения города в субботу.

Он отметил, что удобная городская среда – это в том числе и решение проблем общественного транспорта, на которые горожане жалуются все чаще.

«Думаю, что уже к концу года (с помощью безналичного расчета – КазТАГ) мы увидим, сколько средств вращается в сфере пассажирских перевозок, какая помощь необходима со стороны государства и как наши перевозчики готовы на этом фоне обновлять свой парк», — заключил Жумабеков.