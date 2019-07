Ну, и чем Казахстан не фактическая колония и сырьевой придаток этой гордой закавказской республики?!

К вопросу о том, что для нашей страны фактически означает сохранение уз дружбы и сотрудничества с некоторыми бывшими советскими республиками и социалистическими странами

Издание CAPA — Centre for Aviation опубликовало статью под названием «European Council considers Russia’s ban on services to Georgia ‘unjustified and disproportionate’» — «Европейский совет считает решение России запретить полеты в Грузию «неоправданным и несоразмерным».

В ней говорится так: «Президент Европейского совета Дональд Туск заявил (11 июля 2019 г.) о том, что недавнее решение России ввести запрет на воздушное сообщение между ней и Грузией является «неоправданным и несоразмерным».

Господин Туск добавил: «Европейский Союз поддерживает Грузию, демонстрируя солидарность и полную приверженность (делу защиты) вашего суверенитета и территориальной целостности».

Уходящий вскоре в отставку председатель Европейского совета Дональд Туск в прошлый четверг, 11 июля, побывал с визитом в Грузии. Таким образом, он стал первым официальным высокопоставленным представителем западного сообщества наций, посетившим эту постсоветскую закавказскую республику на фоне обострившегося за последнее время российско-грузинского кризиса. Дональд Туск прибыл в Батуми с тем, чтобы принять участие в конференции по случаю 10-летия «Восточного партнерства». Речь идет проекте Европейского Союза под таким названием, имеющем основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью республиками бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Три из этих постсоветских государств — Грузия, Молдова и Украина — подписали соглашения об ассоциации с ЕС, а их граждане получили право пересекать границы Шенгенского пространства без виз. Как вы и сами видите, среди участников проекта «Восточное партнерство» фигурируют две союзницы России и Казахстана по ОДКБ и Евразийскому экономическому союзу – Белоруссия и Армения.

То, почему там нет Российской Федерации, понятно без особых объяснений. Она является великой державой, постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Отношения России и Европейского Союза представляют собой отношения двух крупных геополитических игроков. Они признают друг друга в качестве ключевых партнеров на международной арене и взаимодействуют в вопросах, представляющих взаимный интерес. Структурой, призванной регулировать их отношения, является Совет сотрудничества ЕС — Россия.

А вот то, почему в ряду участников проекта «Восточное партнерство» отсутствует являющийся частично европейским государством Казахстан, в то время как среди них в полном составе (Азербайджан, Армения и Грузия) присутствует географически всецело считающееся азиатским постсоветское Закавказье, представляется не совсем понятным. Но в действительности тут все объясняется очень просто.

Посредством реализации проекта «Восточное партнерство» Евросоюз укрепляет свои менее благополучные периферии и создает вокруг себя пояс безопасности. Казахстан же достаточно далеко отстоит от него. Но отсюда вовсе не следует делать вывод, что относительно этого проекта нашей стране никакая функция объединенной Европой не отводится. Судя по всему, Европейский Союз предназначил Казахстану роль сырьевого придатка или, точнее, фактической колонии своих менее благополучных периферий и тех постсоветских республик, из которых она создает пояс безопасности вокруг себя. Тут имеются в виду крошечные прибалтийские нации, некоторые бывшие социалистические государства Восточной Европы, ну и еще участники проекта «Восточное партнерство». Все эти страны (кроме Азербайджана, который в данном контексте необходим, прежде всего, в качестве транзитного посредника) остро нуждаются в энергоносителях и другом стратегическом сырье. Они не столь богаты, чтобы расплачиваться за, скажем, нефть и газ звонкой монетой, а их продукция не столь конкурентоспособна, чтобы иметь безусловный успех на мировом рынке.

И вот что в результате получается. Казахстан в 2006 – 2008 годах за счет своих средств (называется сумма в $130 миллионов) повторно газифицировал Тбилиси, сейчас, благодаря этому, тепло- и электроснабжение грузинской столицы переводится с угля на экологически чистый газ. А между тем Казахстан еще не газифицировал свою новую столицу, а тепло- и электроснабжение его прежней столицы Алматы все еще базируется на угле, и она задыхается от смога. Вот тому пример: «Асет Наурызбаев: Мы теряем полгода жизни каждого алматинца». И это – всего лишь один из многочисленных примеров «трогательной вовлеченности» РК в решение социально-экономических проблем Грузии. А их можно назвать много. При колониализме в его классическом виде национальные интересы колонии вторичны, зато первичны интересы метрополии. Вышеприведенный случай являет собой прекрасное подтверждение этому правилу, не так ли?! Ну, и чем Казахстан не фактическая колония и сырьевой придаток этой гордой закавказской республики?!

Но если бы она была только одна. В недавнем прошлом Казахстан посредством неоднократных перевалок доставлял свою нефть в Одессу с тем, чтобы она по трубопроводу Броды – Одесса (при реверсном его использовании) прокачивалась в магистральный нефтепровод «Дружба». В результате украинский порт и трубопровод получали загрузку, а некоторые континентально-замкнутые бывшие соцстраны – казахстанские энергоносители по сходным условиям. А в последнее время Казахстан помогал Украине еще по газовому вопросу (на фоне ее конфликта с Россией), доставляя туда сжиженный газ.

Еще наша страна проявляет недюжинные усилия по обеспечению портов гордых прибалтийских республик загрузкой в условиях, когда Россия постепенно отказывается от использования их услуг. Подобных примеров привести можно множество.

Вот такая есть реальность.

