Более 6 тонн наркотических средств изъято из незаконного оборота на территории ШОС

Нур-Султан. 13 июля. КазТАГ — Более 6 тонн наркотических средств изъято из незаконного оборота на территории стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«В период с 8 по 12 июля в рамках реализации программы антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2018-2023 годы на территории стран-участниц ШОС проведена международная антинаркотическая операция «Паутина». (…) По предварительным данным, с начала операции всего из незаконного оборота на территории ШОС было изъято 6 тонн 422 кг наркотических средств, $68 834, добытых преступным путем за сбыт наркотиков», — говорится в сообщении в субботу.

Кроме того, по данным МИД РК, всеми сторонами-участниками операции выявлено 1359 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них 108 – совершены группой лиц, 85 фактов контрабанды наркотиков и 9 преступлений выявлено на почтовых сообщениях.

«Всего в период операции за совершение наркоправонарушений на территории стран ШОС задержано 3241 человек, к административной ответственности привлечено 1176 человек», — следует из информации.

Отмечается, что основными целями операции «Паутина» являются решение практических задач по пресечению каналов поставки и распространения наркотиков на территории государств-участников ШОС, принятие мер по предотвращению использования интернет-ресурсов и виртуальных платежных систем в сфере наркобизнеса, повышение эффективности совместных действий компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков.

«Международный координационный штаб «Паутины» располагался на базе Центрально-азиатского координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) в Алматы», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщается, в операции приняли участие представители компетентных органов антинаркотических ведомств, органов внутренних дел, национальной безопасности, таможенных и пограничных служб государств-членов ШОС и страны-наблюдателя Афганистана, а также международных организаций – Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и ЦАРИКЦ.

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году, основными целями которой были заявлены укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства, поощрение эффективного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан; наблюдателями при ШОС – Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия; партнерами по диалогу ШОС – Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.