Назначен новый замакима Нур-Султана по коммунальному хозяйству

Нур-Султан. 13 июля. КазТАГ — Назначен новый заместитель акима Нур-Султана по коммунальному хозяйству, сообщается на официальном сайте столичного акимата.

«На аппаратном совещании акимата столицы Алтай Кульгинов рассказал о кадровых изменениях. В связи с переходом на другую работу освобожден от занимаемой должности заместитель акима города Арман Турлубек. (…) Распоряжением акима Нур-Султана Кайсагалиев Алтынбек Кенесович назначен заместителем акима столицы», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточнили в столичном акимате, Кайсагалиев будет заниматься вопросами дольщиков в недостроенных МЖК, благоустройства, озеленения, санитарной очистки и уборки снега. Также в его ведении будут вопросы коммунального хозяйства, строительства и инфраструктуры автомобильных дорог и охраны окружающей среды.

Алтынбек Кайсагалиев в разные годы работал: консультантом, инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК, заведующим секретариатом центрального аппарата партии Nur Otan, руководителем аппарата акима Уральска, заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы, занимался вопросами промышленности города, заместителем акима Уральска (курировал вопросы ЖКХ, благоустройства, архитектуры и градостроительства).

Кайсагалиев до назначения с сентября 2018 года занимал должность руководителя управления строительства Западно-Казахстанской области.