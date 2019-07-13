Доллар незначительно подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 13 июля. КазТАГ – Курс доллара США в субботу относительно данных за пятницу незначительно повысился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане в обменных пунктах средняя цена покупки $1 составляет 383,4, а продажи – Т384,6.

В Алматы $1 в обменниках в среднем покупают по Т383,9, а продают по Т385,4.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т384, а продажи – Т384,7.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на субботу, составляет Т383,29.